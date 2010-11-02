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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 23 січ, 2019 13:21
Vorlon написав:Alfa_Bank
Список ореховых категорий для выбора с повышенным % един для всех карт банка, в том числе кредитной "Максимум"?
Vorlon, добрый день. Да.
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Додано: Сер 23 січ, 2019 13:24
yuri1978 написав: Alfa_Bank написав:
yuri1978, добрый день. Сегодня-завтра планируется размещение новости на официальном сайте банка. Установка мобильного приложения необходима для возврата покупок, накапливать бонусы его отсутствие не мешает.
а как будет с бонусами по Эко-максимум? или ко-бренд программа закроется?
yuri1978, тут пока все без изменений.
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Додано: Сер 23 січ, 2019 13:28
Kevin написав:
3D-SEQURE по мастеркардам сегодня будет?
Kevin, добрый день. По новым и действующим картам МПС Master Card услуга 3D Secure код ориентировочно появится до конца января. Но на текущий момент транзакции с 3D-sec по картам Master Card проходят на сайтах некоторых партнеров.
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Додано: Сер 23 січ, 2019 13:42
Альфа хищно продвигает свою кредиточку.
Приходит СМС с кодом, начинаешь стучать в ЧАТ - что случилось?
Потом приходит СМС введите код на сайте.
Жесть. Еще кредитку "кот в мешке" еще не брал.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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Додано: Сер 23 січ, 2019 13:49
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Додано: Сер 23 січ, 2019 14:22
Alfa_Bank написав: Vorlon написав:Alfa_Bank
Список ореховых категорий для выбора с повышенным % един для всех карт банка, в том числе кредитной "Максимум"?
Vorlon, добрый день. Да.
а в шоке
заберите меня к таське. алка сдулась.
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mephala
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Додано: Сер 23 січ, 2019 14:30
mephala написав:
а в шоке
заберите меня к таське. алка сдулась.
Одно другому не мешает. Даже в январе есть такси, правда я побоялся без лимитов и 3д их карту привязывать. А было и аптеки, и конфеты и, даже суперы с нормальным откатом.
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wig
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Додано: Сер 23 січ, 2019 14:31
wig написав: mephala написав:
а в шоке
заберите меня к таське. алка сдулась.
Одно другому не мешает. Даже в январе есть такси, правда я побоялся без лимитов и 3д их карту привязывать. А было и аптеки, и конфеты и, даже суперы с нормальным откатом.
хде вы в январе это увидели - конфеты, аптеки, суперы? (не путать с декабрем)
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mephala
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Додано: Сер 23 січ, 2019 14:49
mephala Я, про аптеки в прошедшем времени и написал.
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