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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6664666566666667

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 950
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
200
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
157
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
149
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
263
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 950
Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 13:21

  Vorlon написав:Alfa_Bank
Список ореховых категорий для выбора с повышенным % един для всех карт банка, в том числе кредитной "Максимум"?

Vorlon, добрый день. Да.
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 13:24

  yuri1978 написав:
  Alfa_Bank написав:yuri1978, добрый день. Сегодня-завтра планируется размещение новости на официальном сайте банка. Установка мобильного приложения необходима для возврата покупок, накапливать бонусы его отсутствие не мешает.
а как будет с бонусами по Эко-максимум? или ко-бренд программа закроется?

yuri1978, тут пока все без изменений.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 13:28

  Kevin написав:3D-SEQURE по мастеркардам сегодня будет?

Kevin, добрый день. По новым и действующим картам МПС Master Card услуга 3D Secure код ориентировочно появится до конца января. Но на текущий момент транзакции с 3D-sec по картам Master Card проходят на сайтах некоторых партнеров.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 13:42

Альфа хищно продвигает свою кредиточку.
Приходит СМС с кодом, начинаешь стучать в ЧАТ - что случилось?
Потом приходит СМС введите код на сайте.
Жесть. Еще кредитку "кот в мешке" еще не брал. :-)
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 13:49

Goodman
https://alfabank.ua/about/press/pidozri ... pisan-1721
Там заголовок - ни добавить, ни убавить.
Poleg
 
Повідомлень: 262
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 14:22

  Alfa_Bank написав:
  Vorlon написав:Alfa_Bank
Список ореховых категорий для выбора с повышенным % един для всех карт банка, в том числе кредитной "Максимум"?

Vorlon, добрый день. Да.

а в шоке :evil:
заберите меня к таське. алка сдулась.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 14:30

  mephala написав:а в шоке :evil:
заберите меня к таське. алка сдулась.

Одно другому не мешает. Даже в январе есть такси, правда я побоялся без лимитов и 3д их карту привязывать. А было и аптеки, и конфеты и, даже суперы с нормальным откатом.
wig
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 14:31

  wig написав:
  mephala написав:а в шоке :evil:
заберите меня к таське. алка сдулась.

Одно другому не мешает. Даже в январе есть такси, правда я побоялся без лимитов и 3д их карту привязывать. А было и аптеки, и конфеты и, даже суперы с нормальным откатом.

хде вы в январе это увидели - конфеты, аптеки, суперы? (не путать с декабрем)
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 14:49

mephala Я, про аптеки в прошедшем времени и написал.
wig
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