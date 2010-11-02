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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6665666666676668

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 950
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
200
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
157
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
149
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
263
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 950
Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 16:04

Re: Альфа-Банк

  curiousobro написав:Тогда всё остается почти как раньше, только лучше

ага..думаю "держите карман шире"...Альфа окончательно превращается в тыкву
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-VICTOR-
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 16:10

  -VICTOR- написав:
  curiousobro написав:Тогда всё остается почти как раньше, только лучше

ага..думаю "держите карман шире"...Альфа окончательно превращается в тыкву


Идея моно пошла в массы. :)
Вот токо думаю что они не только хорошее будут у него перенимать. :(
Aps
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 16:15

  lov2108 написав:Подскажите, скоро в пышном банке заканчивается старый депо под 16%. Хочу перекинуть в аллу под +1%. Надо ли в отделении что-то показывать/доказывать или они сами видят что я сделал 8 транзакций и без гемора оформят депо?
Спасибо.

lov2108, добрый день. У всех клиентов, которым доступно оформление акционного депозита, есть отметка в программе, которую видит сотрудник отделения. Если вы выполнили условия, сотрудник сразу это увидит.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 16:23

  Aps написав:
  -VICTOR- написав:
  curiousobro написав:Тогда всё остается почти как раньше, только лучше

ага..думаю "держите карман шире"...Альфа окончательно превращается в тыкву


Идея моно пошла в массы. :)
Вот токо думаю что они не только хорошее будут у него перенимать. :(

..а что можно еще КАК ТО испоганить , в прошлом отличный брэндовый продукт максимум ?)
..мне кажется новая команда сделала все возможное 6
1) растрочки убили
2) грейс 55 дней -отсутствует
3) абонку добавили
4) похоронили кешбек
...куда тут веночек на могилку , когда то хорошей кредитной карты положить ?)
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-VICTOR-
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