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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 23 січ, 2019 16:04
curiousobro написав:
Тогда всё остается почти как раньше, только лучше
ага..думаю "держите карман шире"...Альфа окончательно превращается в тыкву
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Додано: Сер 23 січ, 2019 16:10
-VICTOR- написав: curiousobro написав:
Тогда всё остается почти как раньше, только лучше
ага..думаю "держите карман шире"...Альфа окончательно превращается в тыкву
Идея моно пошла в массы.
Вот токо думаю что они не только хорошее будут у него перенимать.
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Додано: Сер 23 січ, 2019 16:15
lov2108 написав:
Подскажите, скоро в пышном банке заканчивается старый депо под 16%. Хочу перекинуть в аллу под +1%. Надо ли в отделении что-то показывать/доказывать или они сами видят что я сделал 8 транзакций и без гемора оформят депо?
Спасибо.
lov2108, добрый день. У всех клиентов, которым доступно оформление акционного депозита, есть отметка в программе, которую видит сотрудник отделения. Если вы выполнили условия, сотрудник сразу это увидит.
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Додано: Сер 23 січ, 2019 16:23
Aps написав: -VICTOR- написав: curiousobro написав:
Тогда всё остается почти как раньше, только лучше
ага..думаю "держите карман шире"...Альфа окончательно превращается в тыкву
Идея моно пошла в массы.
Вот токо думаю что они не только хорошее будут у него перенимать.
..а что можно еще КАК ТО испоганить , в прошлом отличный брэндовый продукт максимум ?)
..мне кажется новая команда сделала все возможное 6
1) растрочки убили
2) грейс 55 дней -отсутствует
3) абонку добавили
4) похоронили кешбек
...куда тут веночек на могилку , когда то хорошей кредитной карты положить ?)
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