ага..думаю "держите карман шире"...Альфа окончательно превращается в тыкву
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 23 січ, 2019 16:04
Re: Альфа-Банк
ага..думаю "держите карман шире"...Альфа окончательно превращается в тыкву
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Додано: Сер 23 січ, 2019 16:10
Додано: Сер 23 січ, 2019 16:15
lov2108, добрый день. У всех клиентов, которым доступно оформление акционного депозита, есть отметка в программе, которую видит сотрудник отделения. Если вы выполнили условия, сотрудник сразу это увидит.
Додано: Сер 23 січ, 2019 16:23
..а что можно еще КАК ТО испоганить , в прошлом отличный брэндовый продукт максимум ?)
..мне кажется новая команда сделала все возможное 6
1) растрочки убили
2) грейс 55 дней -отсутствует
3) абонку добавили
4) похоронили кешбек
...куда тут веночек на могилку , когда то хорошей кредитной карты положить ?)
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Додано: Сер 23 січ, 2019 16:29
Додано: Сер 23 січ, 2019 16:34
Re: Альфа-Банк
так уже ж...
вместо понятного КБ от Моно здесь какой-то квест с орехами, погашением покупок и т.д.
такое впечатление, что бонус-программу для детей придумывали как игру, а не для взрослых людей, которым и так есть чем заняться...
Додано: Сер 23 січ, 2019 16:35
Re: Альфа-Банк
Не перша кредитка, яка перейде в режим сну... А раптом станеться диво?
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: Сер 23 січ, 2019 16:44
Вы сгущаете, но да.
Был выбран худший путь из возможных.
И так узкоспециализированная превратится в еще более узкоспециализированную и квазистабильную Главное, чтоб смачнэньки категории в разных банках не пересекались
Додано: Сер 23 січ, 2019 17:02
Объясню, почему. Метод, когда за счет кешбэка закрывается только одна из покупок на такую сумму, не работает, когда все покупки, например, больше 1000 грн. Так копить можно до второго пришествия...
Мелких покупок по данной карте у меня просто нет.
Да и вообще, эти орехи - фигня полная, игрушки, а не кешбэк. Я тогда просто закрою "Максимум", перед этим переброшу кредитный лимит на "ЭКО", которая гораздо интересней становится.
Додано: Сер 23 січ, 2019 17:03
не вижу сложностей с использованием орехов если карты юзаются регулярно.
тут ухудшили условия начисления - округление всегда в сторону уменьшения и %% какой будет тоже не известно. если процент будет одинаков за свои и за кредитные оно нафик не нужно будет.
Востаннє редагувалось mephala в Сер 23 січ, 2019 17:06, всього редагувалось 1 раз.
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