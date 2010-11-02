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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6666666766686669>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 950
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
200
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
157
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
149
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
263
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 950
Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 16:04

Re: Альфа-Банк

  curiousobro написав:Тогда всё остается почти как раньше, только лучше

ага..думаю "держите карман шире"...Альфа окончательно превращается в тыкву
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-VICTOR-
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 16:10

  -VICTOR- написав:
  curiousobro написав:Тогда всё остается почти как раньше, только лучше

ага..думаю "держите карман шире"...Альфа окончательно превращается в тыкву


Идея моно пошла в массы. :)
Вот токо думаю что они не только хорошее будут у него перенимать. :(
Aps
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 16:15

  lov2108 написав:Подскажите, скоро в пышном банке заканчивается старый депо под 16%. Хочу перекинуть в аллу под +1%. Надо ли в отделении что-то показывать/доказывать или они сами видят что я сделал 8 транзакций и без гемора оформят депо?
Спасибо.

lov2108, добрый день. У всех клиентов, которым доступно оформление акционного депозита, есть отметка в программе, которую видит сотрудник отделения. Если вы выполнили условия, сотрудник сразу это увидит.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 16:23

  Aps написав:
  -VICTOR- написав:
  curiousobro написав:Тогда всё остается почти как раньше, только лучше

ага..думаю "держите карман шире"...Альфа окончательно превращается в тыкву


Идея моно пошла в массы. :)
Вот токо думаю что они не только хорошее будут у него перенимать. :(

..а что можно еще КАК ТО испоганить , в прошлом отличный брэндовый продукт максимум ?)
..мне кажется новая команда сделала все возможное 6
1) растрочки убили
2) грейс 55 дней -отсутствует
3) абонку добавили
4) похоронили кешбек
...куда тут веночек на могилку , когда то хорошей кредитной карты положить ?)
Промокод Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн.- 12KWD45
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 16:29

  -VICTOR- написав:...куда тут веночек на могилку , когда то хорошей кредитной карты положить ?)

Пункт 4 еще не совершенен. :)
Aps
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 16:34

Re: Альфа-Банк

  Aps написав:Вот токо думаю что они не только хорошее будут у него перенимать.
так уже ж...
вместо понятного КБ от Моно здесь какой-то квест с орехами, погашением покупок и т.д.
такое впечатление, что бонус-программу для детей придумывали как игру, а не для взрослых людей, которым и так есть чем заняться...
yuri1978
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 16:35

Re: Альфа-Банк

Не перша кредитка, яка перейде в режим сну... А раптом станеться диво?
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 16:44

  -VICTOR- написав:
  curiousobro написав:Тогда всё остается почти как раньше, только лучше

ага..думаю "держите карман шире"...Альфа окончательно превращается в тыкву

Вы сгущаете, но да.
Был выбран худший путь из возможных.

И так узкоспециализированная превратится в еще более узкоспециализированную и квазистабильную :) Главное, чтоб смачнэньки категории в разных банках не пересекались :)
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 17:02

  wig написав:
  Искатель написав:Еще одну карту на полку. С реальным грейсом в 30 дней она больше не интересна.

Ну почему. В декабре конфет наелись, а за кредитные еще лучше. Хоть раз в месяц пополнять, а не после каждой покупки.

Объясню, почему. Метод, когда за счет кешбэка закрывается только одна из покупок на такую сумму, не работает, когда все покупки, например, больше 1000 грн. Так копить можно до второго пришествия...
Мелких покупок по данной карте у меня просто нет.
Да и вообще, эти орехи - фигня полная, игрушки, а не кешбэк. Я тогда просто закрою "Максимум", перед этим переброшу кредитный лимит на "ЭКО", которая гораздо интересней становится.
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 17:03

  yuri1978 написав:
  Aps написав:Вот токо думаю что они не только хорошее будут у него перенимать.
так уже ж...
вместо понятного КБ от Моно здесь какой-то квест с орехами, погашением покупок и т.д.
такое впечатление, что бонус-программу для детей придумывали как игру, а не для взрослых людей, которым и так есть чем заняться...

не вижу сложностей с использованием орехов если карты юзаются регулярно.
тут ухудшили условия начисления - округление всегда в сторону уменьшения и %% какой будет тоже не известно. если процент будет одинаков за свои и за кредитные оно нафик не нужно будет.
Востаннє редагувалось mephala в Сер 23 січ, 2019 17:06, всього редагувалось 1 раз.
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