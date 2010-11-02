Скорее, в чемодан без ручки.
В компанию к Монобанку Т.е. на полку.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 23 січ, 2019 17:05
Додано: Сер 23 січ, 2019 17:08
у вас есть сомнения ?)
..у меня -нет )...вектор развития банка предельно ясен , можно сформулировать фразой "корову(клиента) нужно больше доить и меньше кормить "
..и кстати добавлю
5) введение платы смс слабая отмазка - пуши ПОКА бесплатны , единственный банк на моей памяти , который хочет 15грн и не за счет а по каждой карте - ну ооочень большой аппетит , н нельзя же смузи прям ведрами хлебать
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Додано: Сер 23 січ, 2019 20:03
Re: Альфа-Банк
а остались ли еще такие банки, как раньше были -- где просто можно принести деньги и все, больше никто тебя не будет беспокоить до окончания срока депозита? и чтобы не надо было постоянно следить ,чтобы не подложили свинью?
Додано: Сер 23 січ, 2019 20:06
Бекас
Потенційно - західні дочки
але в них інша особливість - ставки (валютні) майже західні
+50грн !
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Додано: Сер 23 січ, 2019 21:26
Кто платил через приложение "Сильпо" подскажите с каким МСС идет оплпта.
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
Додано: Сер 23 січ, 2019 21:31
BBC
Продуктовым! Точнее мне надо в ТАС звонить... Альфой не платил так.
Додано: Сер 23 січ, 2019 21:54
Пошуруйте тута viewtopic.php?p=4531743#p4531743
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 23 січ, 2019 21:59
Додано: Чет 24 січ, 2019 09:16
Спасибо
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
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