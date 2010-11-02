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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 24 січ, 2019 11:08
З 01.01.2019 в платежах не використовуються рахунки 2625, 2605, 2655 (згідно ухвали НБУ № 89). Уточніть нові реквізити у Банка-одержувача і змініть шаблони в My Alfa-Bank
В My Alfa-Bank немає, для уточнення всі мають зателефонувати в банк?
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Інкогніто
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Додано: Чет 24 січ, 2019 11:32
Інкогніто написав:
З 01.01.2019 в платежах не використовуються рахунки 2625, 2605, 2655 (згідно ухвали НБУ № 89). Уточніть нові реквізити у Банка-одержувача і змініть шаблони в My Alfa-Bank
В My Alfa-Bank немає, для уточнення всі мають зателефонувати в банк?
Інкогніто, доброго дня. АБУ діє відповідно до Постанови НБУ № 89 від 11 вересня 2017 і виконав заміну рахунку 2625 на 2620 у внутрішніх системах банку. Для клієнтів нові рахунку 2620 рахунку стануть доступні в лютому 2019. Тому на поточний момент поповнення картки АБУ проводиться через транзитний рахунок із зазначенням рахунку 2625 в призначенні платежу, а не по новому рахунку 2620. Нові номери рахунків клієнт може дізнатися в лютому 2019 року:
- в My Alfa Bank;
- в відділенні;
- в КЦ.
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Додано: Чет 24 січ, 2019 12:12
Alfa_Bank написав: Інкогніто написав:
З 01.01.2019 в платежах не використовуються рахунки 2625, 2605, 2655 (згідно ухвали НБУ № 89). Уточніть нові реквізити у Банка-одержувача і змініть шаблони в My Alfa-Bank
В My Alfa-Bank немає, для уточнення всі мають зателефонувати в банк?
Інкогніто, доброго дня. АБУ діє відповідно до Постанови НБУ № 89 від 11 вересня 2017 і виконав заміну рахунку 2625 на 2620 у внутрішніх системах банку. Для клієнтів нові рахунку 2620 рахунку стануть доступні в лютому 2019. Тому на поточний момент поповнення картки АБУ проводиться через транзитний рахунок із зазначенням рахунку 2625 в призначенні платежу, а не по новому рахунку 2620. Нові номери рахунків клієнт може дізнатися в лютому 2019 року:
- в My Alfa Bank;
- в відділенні;
- в КЦ.
Якщо платьожик в лютому прийде на 2625...через транзитний?
Банка відправить його взад?
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Чет 24 січ, 2019 12:18
Квесторе_поверніться написав: Alfa_Bank написав: Інкогніто написав:
З 01.01.2019 в платежах не використовуються рахунки 2625, 2605, 2655 (згідно ухвали НБУ № 89). Уточніть нові реквізити у Банка-одержувача і змініть шаблони в My Alfa-Bank
В My Alfa-Bank немає, для уточнення всі мають зателефонувати в банк?
Інкогніто, доброго дня. АБУ діє відповідно до Постанови НБУ № 89 від 11 вересня 2017 і виконав заміну рахунку 2625 на 2620 у внутрішніх системах банку. Для клієнтів нові рахунку 2620 рахунку стануть доступні в лютому 2019. Тому на поточний момент поповнення картки АБУ проводиться через транзитний рахунок із зазначенням рахунку 2625 в призначенні платежу, а не по новому рахунку 2620. Нові номери рахунків клієнт може дізнатися в лютому 2019 року:
- в My Alfa Bank;
- в відділенні;
- в КЦ.
Якщо платьожик в лютому прийде на 2625...через транзитний?
Банка відправить його взад?
Квесторе_поверніться, доброго дня. В лютому ще буде залишатись можливість поповнення картки АБУ через транзитний рахунок, вказавши 2625… в призначенні платежу.
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Додано: Чет 24 січ, 2019 12:30
Alfa_Bank написав:
Квесторе_поверніться, доброго дня. В лютому ще буде залишатись можливість поповнення картки АБУ через транзитний рахунок, вказавши 2625… в призначенні платежу.
А в березні, квітні...?
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Чет 24 січ, 2019 12:54
Квесторе_поверніться написав: Alfa_Bank написав:
Квесторе_поверніться, доброго дня. В лютому ще буде залишатись можливість поповнення картки АБУ через транзитний рахунок, вказавши 2625… в призначенні платежу.
А в березні, квітні...?
Квесторе_поверніться, про подальші зміни банк повідомить пізніше.
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Додано: Чет 24 січ, 2019 15:44
Подскажите, можно ли как-то увеличить лимит на исходящие п2п с карты Альфы на карту другого банка? (изначально 15к)
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Додано: Чет 24 січ, 2019 16:45
Низзя. Это изощренное издевательство Алки ))
... делайте хоть что-нибудь!
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