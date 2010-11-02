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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6667666866696670

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 950
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
200
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
157
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
149
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
263
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 950
Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 11:08

Re: не використовуються рахунки 2625, 2605, 2655

З 01.01.2019 в платежах не використовуються рахунки 2625, 2605, 2655 (згідно ухвали НБУ № 89). Уточніть нові реквізити у Банка-одержувача і змініть шаблони в My Alfa-Bank


В My Alfa-Bank немає, для уточнення всі мають зателефонувати в банк?
Інкогніто
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 11:32

  Інкогніто написав:З 01.01.2019 в платежах не використовуються рахунки 2625, 2605, 2655 (згідно ухвали НБУ № 89). Уточніть нові реквізити у Банка-одержувача і змініть шаблони в My Alfa-Bank


В My Alfa-Bank немає, для уточнення всі мають зателефонувати в банк?

Інкогніто, доброго дня. АБУ діє відповідно до Постанови НБУ № 89 від 11 вересня 2017 і виконав заміну рахунку 2625 на 2620 у внутрішніх системах банку. Для клієнтів нові рахунку 2620 рахунку стануть доступні в лютому 2019. Тому на поточний момент поповнення картки АБУ проводиться через транзитний рахунок із зазначенням рахунку 2625 в призначенні платежу, а не по новому рахунку 2620. Нові номери рахунків клієнт може дізнатися в лютому 2019 року:
- в My Alfa Bank;
- в відділенні;
- в КЦ.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 12:12

  Alfa_Bank написав:
  Інкогніто написав:З 01.01.2019 в платежах не використовуються рахунки 2625, 2605, 2655 (згідно ухвали НБУ № 89). Уточніть нові реквізити у Банка-одержувача і змініть шаблони в My Alfa-Bank


В My Alfa-Bank немає, для уточнення всі мають зателефонувати в банк?

Інкогніто, доброго дня. АБУ діє відповідно до Постанови НБУ № 89 від 11 вересня 2017 і виконав заміну рахунку 2625 на 2620 у внутрішніх системах банку. Для клієнтів нові рахунку 2620 рахунку стануть доступні в лютому 2019. Тому на поточний момент поповнення картки АБУ проводиться через транзитний рахунок із зазначенням рахунку 2625 в призначенні платежу, а не по новому рахунку 2620. Нові номери рахунків клієнт може дізнатися в лютому 2019 року:
- в My Alfa Bank;
- в відділенні;
- в КЦ.

Якщо платьожик в лютому прийде на 2625...через транзитний?
Банка відправить його взад?
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 12:18

  Квесторе_поверніться написав:
  Alfa_Bank написав:
  Інкогніто написав:З 01.01.2019 в платежах не використовуються рахунки 2625, 2605, 2655 (згідно ухвали НБУ № 89). Уточніть нові реквізити у Банка-одержувача і змініть шаблони в My Alfa-Bank


В My Alfa-Bank немає, для уточнення всі мають зателефонувати в банк?

Інкогніто, доброго дня. АБУ діє відповідно до Постанови НБУ № 89 від 11 вересня 2017 і виконав заміну рахунку 2625 на 2620 у внутрішніх системах банку. Для клієнтів нові рахунку 2620 рахунку стануть доступні в лютому 2019. Тому на поточний момент поповнення картки АБУ проводиться через транзитний рахунок із зазначенням рахунку 2625 в призначенні платежу, а не по новому рахунку 2620. Нові номери рахунків клієнт може дізнатися в лютому 2019 року:
- в My Alfa Bank;
- в відділенні;
- в КЦ.

Якщо платьожик в лютому прийде на 2625...через транзитний?
Банка відправить його взад?

Квесторе_поверніться, доброго дня. В лютому ще буде залишатись можливість поповнення картки АБУ через транзитний рахунок, вказавши 2625… в призначенні платежу.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 12:30

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:Квесторе_поверніться, доброго дня. В лютому ще буде залишатись можливість поповнення картки АБУ через транзитний рахунок, вказавши 2625… в призначенні платежу.

А в березні, квітні...?
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 12:54

  Квесторе_поверніться написав:
  Alfa_Bank написав:Квесторе_поверніться, доброго дня. В лютому ще буде залишатись можливість поповнення картки АБУ через транзитний рахунок, вказавши 2625… в призначенні платежу.

А в березні, квітні...?

Квесторе_поверніться, про подальші зміни банк повідомить пізніше.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 15:44

Лимит

Подскажите, можно ли как-то увеличить лимит на исходящие п2п с карты Альфы на карту другого банка? (изначально 15к)
Sergion
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 16:45

Низзя. Это изощренное издевательство Алки ))
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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