в выходные надо отдыхать...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 24 січ, 2019 17:21
в выходные надо отдыхать...
ПОДДЕРЖИ НАРОДНОЕ ТРЕБОВАНИЕ Закрепить за Народом Украины на Конституционном уровне право вето, на любой нормативно-правовой акт, издаваемый органами государственной власти и местного самоуправления страны - http://ukrnt.in.ua
Додано: Чет 24 січ, 2019 17:37
для экстренных случаев 15 тыс. вполне достаточно, а вменяемые люди умеют планировать свои расходы на 3 дня и больше...
ПОДДЕРЖИ НАРОДНОЕ ТРЕБОВАНИЕ Закрепить за Народом Украины на Конституционном уровне право вето, на любой нормативно-правовой акт, издаваемый органами государственной власти и местного самоуправления страны - http://ukrnt.in.ua
Додано: Чет 24 січ, 2019 17:42
Re: Альфа-Банк
а свої інвестиції та майбутнє на 3 і більше років
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 24 січ, 2019 18:13
А на форуме есть отдельная тема посвященная Masterpass?
В частности, интересует какие лимиты у Альфы по Masterpass?
P.S. Вот и новость о нерфе кеш-бека по кредитке Максимум
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
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