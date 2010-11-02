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Обслуговування в українських
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6668666966706671

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 950
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
200
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
157
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
149
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
263
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 950
Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 17:21

  curiousobro написав:
  Тракторист написав:
  clientage написав:Низзя. Это изощренное издевательство Алки ))

а зачем его увеличивать? доя больших сум прекрасно работает СЭП...

Попробуйте прекрасно отослать деньги в выходные, ога.

в выходные надо отдыхать... :mrgreen:
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без денеХ?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 17:37

  clientage написав:без денеХ?

для экстренных случаев 15 тыс. вполне достаточно, а вменяемые люди умеют планировать свои расходы на 3 дня и больше...
ПОДДЕРЖИ НАРОДНОЕ ТРЕБОВАНИЕ Закрепить за Народом Украины на Конституционном уровне право вето, на любой нормативно-правовой акт, издаваемый органами государственной власти и местного самоуправления страны - http://ukrnt.in.ua
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 17:42

Re: Альфа-Банк

  Тракторист написав:вменяемые люди умеют планировать свои расходы на 3 дня и больше...

а свої інвестиції та майбутнє на 3 і більше років :)
+50грн !
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 18:13

А на форуме есть отдельная тема посвященная Masterpass?
В частности, интересует какие лимиты у Альфы по Masterpass?
P.S. Вот и новость о нерфе кеш-бека по кредитке Максимум
https://alfabank.ua/about/press/kreditn ... lnost-3081
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
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