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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6668666966706671

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 950
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
200
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
157
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
149
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
263
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 950
Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 17:21

  curiousobro написав:
  Тракторист написав:
  clientage написав:Низзя. Это изощренное издевательство Алки ))

а зачем его увеличивать? доя больших сум прекрасно работает СЭП...

Попробуйте прекрасно отослать деньги в выходные, ога.

в выходные надо отдыхать... :mrgreen:
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без денеХ?
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 17:37

  clientage написав:без денеХ?

для экстренных случаев 15 тыс. вполне достаточно, а вменяемые люди умеют планировать свои расходы на 3 дня и больше...
ПОДДЕРЖИ НАРОДНОЕ ТРЕБОВАНИЕ Закрепить за Народом Украины на Конституционном уровне право вето, на любой нормативно-правовой акт, издаваемый органами государственной власти и местного самоуправления страны - http://ukrnt.in.ua
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 17:42

Re: Альфа-Банк

  Тракторист написав:вменяемые люди умеют планировать свои расходы на 3 дня и больше...

а свої інвестиції та майбутнє на 3 і більше років :)
+50грн !
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 18:13

А на форуме есть отдельная тема посвященная Masterpass?
В частности, интересует какие лимиты у Альфы по Masterpass?
P.S. Вот и новость о нерфе кеш-бека по кредитке Максимум
https://alfabank.ua/about/press/kreditn ... lnost-3081
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 19:20

  Alfa_Bank написав:Квесторе_поверніться, доброго дня. В лютому ще буде залишатись можливість поповнення картки АБУ через транзитний рахунок, вказавши 2625… в призначенні платежу.

А когда в исходящих платежах будет мой дебетовый счёт и плательщик - я, а не "Альфа-банк"?
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 19:24

  M-Audio написав:
  Alfa_Bank написав:Квесторе_поверніться, доброго дня. В лютому ще буде залишатись можливість поповнення картки АБУ через транзитний рахунок, вказавши 2625… в призначенні платежу.

А когда в исходящих платежах будет мой дебетовый счёт и плательщик - я, а не "Альфа-банк"?

Зрозумів, що з лютого року 2019 року.
Гриценко...наш Президент
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 19:35

Кредитная карта «Максимум» присоединяется к программе лояльности Cash'U CLUB

24 января 2019 - 11:03

Альфа-Банк Украина продолжает развивать программу лояльности Cash'U CLUB и, заботясь об интересах своих клиентов, расширяет список карт-участниц клуба. С 1 февраля 2019 года «клубный» статус приобретает самая популярная кредитная карта банка – «Максимум». Теперь вместо стандартного кешбека в 500 грн владельцы карты получают бонусы за любые покупки и могут вернуть до 10 000 грн ежемесячно, просто обменяв бонусы на реальные деньги.

Почему с Cash’U CLUB выгодно?

Во-первых, бонусы начисляются за все покупки. Напомним, ранее по карте «Максимум» действовал кешбек только на три категории: кафе и рестораны – 5%; АЗС – 3%; супермаркеты – 2%.

Кроме того, каждый месяц владелец карты выбирает три повышенные категории, по которым бонусы увеличивают до 40 раз. Новый месяц – новые категории для выбора!

Альфа-Банк Украина тщательно подбирает перечень повышенных категорий, учитывая сезонные и внесезонные покупки клиентов, таким образом, каждый участник Cash’U CLUB найдет категорию, которая принесёт ему максимальное увеличение бонусов. К примеру, в период новогодних праздников самыми актуальными категориями были «Игрушки», «Конфеты», «Кафе», «Развлечения», «Кино» и «Такси», поэтому каждая из них получила свой коэффициент роста. Оплачивая картой покупки в магазине сладостей или билеты на аттракционы, клиенты увеличивали бонусы в 15, 20, а то и 40 раз.

Во-вторых, для того, чтобы использовать бонусы и вернуть деньги, не нужно ждать какой-то определенной даты, как это бывает с традиционным кешбеком. Управление бонусным счетом всегда под рукой в мобильном приложении Alfa-Mobile Ukraine в разделе Cash'U CLUB. Деньги можно вернуть в любой момент – достаточно просто нажать кнопку «Использовать бонусы» и выбрать покупку из списка доступных к возврату. Минимальная сумма, которую участник может вернуть деньгами, составляет всего 50 грн. Следить за накоплением бонусов и возвратом реальных денег за покупки на карту участники могут в разделе «История начисления и списания» в мобильном приложении, чтобы наглядно убедиться, какую выгоду приносит программа лояльности!

Скорее устанавливайте или обновляйте Alfa-Mobile Ukraine и, начиная с 1 февраля 2019 года, активно накапливайте бонусы и возвращайте деньги за покупки!

В-третьих, участник Cash'U CLUB может оплачивать покупки кредитными и собственными средствами. «Кешью»-бонусы будут начислены в любом из вариантов.

Нужны ли еще аргументы в пользу карты «Максимум» и Cash’U CLUB?

Мы можем продолжить список, ведь вместе с новым статусом карта сохраняет за собой все предыдущие выгоды кредитки, а это: льготный период использования кредитных средств до 55 дней, кредитный лимит до 200 000 грн, выгодная рассрочка под 0,01% и возможность кредитных каникул. Кроме того, с 1 февраля 2019 года карта «Максимум» выпускается с чипом и технологией бесконтактной оплаты для большего комфорта и безопасности расчетов.

Новые клиенты банка смогут присоединиться к программе Cash’U CLUB на протяжении 3-х дней после активации своей бесконтактной карты «Максимум».
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 19:37

Вопросы офпреду:

1) как заменить свою кредитную карту "Максимум" на бесконтактную?
2) можно заменить как основную, так и дополнительную, или какую-то одну из них?
3) новая карта будет только именной или может быть и неименной?
Vorlon
 
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