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Кредитная карта «Максимум» присоединяется к программе лояльности Cash'U CLUB



24 января 2019 - 11:03



Альфа-Банк Украина продолжает развивать программу лояльности Cash'U CLUB и, заботясь об интересах своих клиентов, расширяет список карт-участниц клуба. С 1 февраля 2019 года «клубный» статус приобретает самая популярная кредитная карта банка – «Максимум». Теперь вместо стандартного кешбека в 500 грн владельцы карты получают бонусы за любые покупки и могут вернуть до 10 000 грн ежемесячно, просто обменяв бонусы на реальные деньги.



Почему с Cash’U CLUB выгодно?



Во-первых, бонусы начисляются за все покупки. Напомним, ранее по карте «Максимум» действовал кешбек только на три категории: кафе и рестораны – 5%; АЗС – 3%; супермаркеты – 2%.



Кроме того, каждый месяц владелец карты выбирает три повышенные категории, по которым бонусы увеличивают до 40 раз. Новый месяц – новые категории для выбора!



Альфа-Банк Украина тщательно подбирает перечень повышенных категорий, учитывая сезонные и внесезонные покупки клиентов, таким образом, каждый участник Cash’U CLUB найдет категорию, которая принесёт ему максимальное увеличение бонусов. К примеру, в период новогодних праздников самыми актуальными категориями были «Игрушки», «Конфеты», «Кафе», «Развлечения», «Кино» и «Такси», поэтому каждая из них получила свой коэффициент роста. Оплачивая картой покупки в магазине сладостей или билеты на аттракционы, клиенты увеличивали бонусы в 15, 20, а то и 40 раз.



Во-вторых, для того, чтобы использовать бонусы и вернуть деньги, не нужно ждать какой-то определенной даты, как это бывает с традиционным кешбеком. Управление бонусным счетом всегда под рукой в мобильном приложении Alfa-Mobile Ukraine в разделе Cash'U CLUB. Деньги можно вернуть в любой момент – достаточно просто нажать кнопку «Использовать бонусы» и выбрать покупку из списка доступных к возврату. Минимальная сумма, которую участник может вернуть деньгами, составляет всего 50 грн. Следить за накоплением бонусов и возвратом реальных денег за покупки на карту участники могут в разделе «История начисления и списания» в мобильном приложении, чтобы наглядно убедиться, какую выгоду приносит программа лояльности!



Скорее устанавливайте или обновляйте Alfa-Mobile Ukraine и, начиная с 1 февраля 2019 года, активно накапливайте бонусы и возвращайте деньги за покупки!



В-третьих, участник Cash'U CLUB может оплачивать покупки кредитными и собственными средствами. «Кешью»-бонусы будут начислены в любом из вариантов.



Нужны ли еще аргументы в пользу карты «Максимум» и Cash’U CLUB?



Мы можем продолжить список, ведь вместе с новым статусом карта сохраняет за собой все предыдущие выгоды кредитки, а это: льготный период использования кредитных средств до 55 дней, кредитный лимит до 200 000 грн, выгодная рассрочка под 0,01% и возможность кредитных каникул. Кроме того, с 1 февраля 2019 года карта «Максимум» выпускается с чипом и технологией бесконтактной оплаты для большего комфорта и безопасности расчетов.



Новые клиенты банка смогут присоединиться к программе Cash’U CLUB на протяжении 3-х дней после активации своей бесконтактной карты «Максимум».