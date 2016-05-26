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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 24 січ, 2019 20:53
wig написав: Vorlon написав:
1) как заменить свою кредитную карту "Максимум" на бесконтактную?
Может, добку можно заказать? Они ж бесплатно шли для Максимки.
В том-то и дело, что допка у меня уже есть...
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Vorlon
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Додано: Чет 24 січ, 2019 21:32
5 штук можно. Или 20, точно не помню.
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wig
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Додано: Чет 24 січ, 2019 23:00
3д по мастеру уже пошел что ли? не прошло и 10 лет)
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IMPRINTER
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Додано: Чет 24 січ, 2019 23:06
IMPRINTER Интересно теперь и по мастеру можно будет лимит на п2п в телефоном режиме поднимать. Пару дней назад, только по Визе больше чем на 15 тысяч получалось.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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