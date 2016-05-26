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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6669667066716672

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 950
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
200
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
157
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
149
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
263
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 950
Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 20:53

  wig написав:
  Vorlon написав:1) как заменить свою кредитную карту "Максимум" на бесконтактную?

Может, добку можно заказать? Они ж бесплатно шли для Максимки.

В том-то и дело, что допка у меня уже есть...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 21:32

5 штук можно. Или 20, точно не помню.
wig
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Повідомлень: 3927
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Подякував: 57 раз.
Подякували: 249 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 23:00

3д по мастеру уже пошел что ли? не прошло и 10 лет)
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IMPRINTER
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Повідомлень: 35595
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 00:08

  Sergion написав:Подскажите, можно ли как-то увеличить лимит на исходящие п2п с карты Альфы на карту другого банка? (изначально 15к)

После того ка платеж не прошел - звонок из банка и предложили увеличить лимит. Через пару минут платеж прошел (через сендмани на приват)
ol_zy
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 00:10

  wig написав:5 штук можно. Или 20, точно не помню.

Мне не нужно столько... Основная + допка и всё.
Vorlon
 
Повідомлень: 6376
З нами з: 14.06.13
Подякував: 344 раз.
Подякували: 646 раз.
 
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