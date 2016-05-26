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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6670667166726673>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 950
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
200
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
157
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
149
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
263
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 950
Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 20:53

  wig написав:
  Vorlon написав:1) как заменить свою кредитную карту "Максимум" на бесконтактную?

Может, добку можно заказать? Они ж бесплатно шли для Максимки.

В том-то и дело, что допка у меня уже есть...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 21:32

5 штук можно. Или 20, точно не помню.
wig
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Повідомлень: 3927
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Подякував: 57 раз.
Подякували: 249 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 23:00

3д по мастеру уже пошел что ли? не прошло и 10 лет)
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 00:08

  Sergion написав:Подскажите, можно ли как-то увеличить лимит на исходящие п2п с карты Альфы на карту другого банка? (изначально 15к)

После того ка платеж не прошел - звонок из банка и предложили увеличить лимит. Через пару минут платеж прошел (через сендмани на приват)
ol_zy
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 00:10

  wig написав:5 штук можно. Или 20, точно не помню.

Мне не нужно столько... Основная + допка и всё.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 08:27

кому-то пришла выплата за пополнение телефона в мобильном приложении в декабре?
VetalUA
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 08:33

  VetalUA написав:кому-то пришла выплата за пополнение телефона в мобильном приложении в декабре?

Да, уже давно.
slasva
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 09:04

  Vorlon написав:Вопросы офпреду:

1) как заменить свою кредитную карту "Максимум" на бесконтактную?
2) можно заменить как основную, так и дополнительную, или какую-то одну из них?
3) новая карта будет только именной или может быть и неименной?

Vorlon, доброе утро. С 1.02.2019 вы можете заказать перевыпуск действующих карт Максимум на бесконтакные через КЦ / отделение банка. Можно заменить все карты / выбрать одну, это по желанию клиента. Новая карта будет обязательно именная.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 09:58

Re: Альфа-Банк

а перевыпуск на бесконтакт бесплатный?
yuri1978
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 10:04

  yuri1978 написав:а перевыпуск на бесконтакт бесплатный?

yuri1978, доброго дня. Так.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 5552
З нами з: 18.02.13
Подякував: 45 раз.
Подякували: 440 раз.
 
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