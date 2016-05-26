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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 24 січ, 2019 20:53
wig написав: Vorlon написав:
1) как заменить свою кредитную карту "Максимум" на бесконтактную?
Может, добку можно заказать? Они ж бесплатно шли для Максимки.
В том-то и дело, что допка у меня уже есть...
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Vorlon
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Додано: Чет 24 січ, 2019 21:32
5 штук можно. Или 20, точно не помню.
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wig
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Додано: Чет 24 січ, 2019 23:00
3д по мастеру уже пошел что ли? не прошло и 10 лет)
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 00:08
Sergion написав:
Подскажите, можно ли как-то увеличить лимит на исходящие п2п с карты Альфы на карту другого банка? (изначально 15к)
После того ка платеж не прошел - звонок из банка и предложили увеличить лимит. Через пару минут платеж прошел (через сендмани на приват)
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 00:10
wig написав:
5 штук можно. Или 20, точно не помню.
Мне не нужно столько... Основная + допка и всё.
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Vorlon
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 08:27
кому-то пришла выплата за пополнение телефона в мобильном приложении в декабре?
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VetalUA
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 08:33
VetalUA написав:
кому-то пришла выплата за пополнение телефона в мобильном приложении в декабре?
Да, уже давно.
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 09:04
Vorlon написав:
Вопросы офпреду:
1) как заменить свою кредитную карту "Максимум" на бесконтактную?
2) можно заменить как основную, так и дополнительную, или какую-то одну из них?
3) новая карта будет только именной или может быть и неименной?
Vorlon, доброе утро. С 1.02.2019 вы можете заказать перевыпуск действующих карт Максимум на бесконтакные через КЦ / отделение банка. Можно заменить все карты / выбрать одну, это по желанию клиента. Новая карта будет обязательно именная.
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 09:58
а перевыпуск на бесконтакт бесплатный?
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yuri1978
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 10:04
yuri1978 написав:
а перевыпуск на бесконтакт бесплатный?
yuri1978, доброго дня. Так.
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