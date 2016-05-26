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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6670667166726673

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 950
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
200
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
157
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
149
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
263
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 950
Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 10:06

Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:
  yuri1978 написав:а перевыпуск на бесконтакт бесплатный?

yuri1978, доброго дня. Так.

И какова стоимость перевыпуска?
slasva
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Повідомлень: 549
З нами з: 23.06.15
Подякував: 2 раз.
Подякували: 64 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 10:06

  Alfa_Bank написав:
  yuri1978 написав:а перевыпуск на бесконтакт бесплатный?

yuri1978, доброго дня. Так.


Планируются бесконтактные карты для кредиток с другими тарифами?
Kevin
 
Повідомлень: 131
З нами з: 24.09.16
Подякував: 13 раз.
Подякували: 11 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 10:11

  slasva написав:
  Alfa_Bank написав:
  yuri1978 написав:а перевыпуск на бесконтакт бесплатный?

yuri1978, доброго дня. Так.

И какова стоимость перевыпуска?

slasva, добрый день. Перевыпуск бесплатный.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 5552
З нами з: 18.02.13
Подякував: 45 раз.
Подякували: 440 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 10:13

  Kevin написав:
  Alfa_Bank написав:
  yuri1978 написав:а перевыпуск на бесконтакт бесплатный?

yuri1978, доброго дня. Так.


Планируются бесконтактные карты для кредиток с другими тарифами?

Kevin, добрый день. В ближайшем будущем в планах Максимум. Для других продуктов пока не рассматривали.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 5552
З нами з: 18.02.13
Подякував: 45 раз.
Подякували: 440 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 10:14

  Alfa_Bank написав:slasva, добрый день. Перевыпуск бесплатный.

Доставку можно заказать на почту?
Можно также через контакт центр оформить бесплатно допку?
slasva
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Повідомлень: 549
З нами з: 23.06.15
Подякував: 2 раз.
Подякували: 64 раз.
 
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  #<1 ... 6670667166726673
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