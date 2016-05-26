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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 25 січ, 2019 10:06
Alfa_Bank написав: yuri1978 написав:
а перевыпуск на бесконтакт бесплатный?
yuri1978, доброго дня. Так.
И какова стоимость перевыпуска?
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slasva
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 10:06
Alfa_Bank написав: yuri1978 написав:
а перевыпуск на бесконтакт бесплатный?
yuri1978, доброго дня. Так.
Планируются бесконтактные карты для кредиток с другими тарифами?
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Kevin
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 10:11
slasva написав: Alfa_Bank написав: yuri1978 написав:
а перевыпуск на бесконтакт бесплатный?
yuri1978, доброго дня. Так.
И какова стоимость перевыпуска?
slasva, добрый день. Перевыпуск бесплатный.
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 10:13
Kevin написав: Alfa_Bank написав: yuri1978 написав:
а перевыпуск на бесконтакт бесплатный?
yuri1978, доброго дня. Так.
Планируются бесконтактные карты для кредиток с другими тарифами?
Kevin, добрый день. В ближайшем будущем в планах Максимум. Для других продуктов пока не рассматривали.
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Alfa_Bank
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- Представник банку
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- Повідомлень: 5552
- З нами з: 18.02.13
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- Подякували: 440 раз.
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 10:14
Alfa_Bank написав:
slasva, добрый день. Перевыпуск бесплатный.
Доставку можно заказать на почту?
Можно также через контакт центр оформить бесплатно допку?
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slasva
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