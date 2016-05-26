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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 25 січ, 2019 10:06
Alfa_Bank написав: yuri1978 написав:
а перевыпуск на бесконтакт бесплатный?
yuri1978, доброго дня. Так.
И какова стоимость перевыпуска?
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slasva
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 10:06
Alfa_Bank написав: yuri1978 написав:
а перевыпуск на бесконтакт бесплатный?
yuri1978, доброго дня. Так.
Планируются бесконтактные карты для кредиток с другими тарифами?
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Kevin
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 10:11
slasva написав: Alfa_Bank написав: yuri1978 написав:
а перевыпуск на бесконтакт бесплатный?
yuri1978, доброго дня. Так.
И какова стоимость перевыпуска?
slasva, добрый день. Перевыпуск бесплатный.
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 10:13
Kevin написав: Alfa_Bank написав: yuri1978 написав:
а перевыпуск на бесконтакт бесплатный?
yuri1978, доброго дня. Так.
Планируются бесконтактные карты для кредиток с другими тарифами?
Kevin, добрый день. В ближайшем будущем в планах Максимум. Для других продуктов пока не рассматривали.
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 10:14
Alfa_Bank написав:
slasva, добрый день. Перевыпуск бесплатный.
Доставку можно заказать на почту?
Можно также через контакт центр оформить бесплатно допку?
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slasva
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 10:35
VetalUA написав:
кому-то пришла выплата за пополнение телефона в мобильном приложении в декабре?
да и даже 28 декабря уведомили об этом смс от AlfaMarafon
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
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velvet
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 10:41
slasva написав: Alfa_Bank написав:
slasva, добрый день. Перевыпуск бесплатный.
Доставку можно заказать на почту?
Можно также через контакт центр оформить бесплатно допку?
slasva, процедура перевыпуска будет стандартной. Доставка по почте возможна. Дополнительная карта оформляется только в отделении банка.
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 11:11
VetalUA написав:
кому-то пришла выплата за пополнение телефона в мобильном приложении в декабре?
Вообще-то, по условиям акции сегодня последний день для выплаты. На КЦ обещают, что до конца дня будет
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 11:19
Alfa_Bank написав: yuri1978 написав:
а перевыпуск на бесконтакт бесплатный?
yuri1978, доброго дня. Так.
Ну отлично, спасибо.
3д, чип.. осталось только интернет-лимит сделать, и технологическое отставание от конкурирующих банков будет преодолено.
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wig
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 11:45
wig написав: Alfa_Bank написав: yuri1978 написав:
а перевыпуск на бесконтакт бесплатный?
yuri1978, доброго дня. Так.
Ну отлично, спасибо.
3д, чип.. осталось только интернет-лимит сделать, и технологическое отставание от конкурирующих банков будет преодолено.
Я бы еще к интернет лимиту добавил лимит для p2p для особо хитро..ых продавцов.
И тогда счастье в этой области будет полным.
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curiousobro
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