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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 25 січ, 2019 12:17
А по кобренд картам бесконтакт не планируется?
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
Додано: П'ят 25 січ, 2019 12:30
Додано: П'ят 25 січ, 2019 12:48
Alfa_Bank
Для Максимума только чип с бесконтактом теперь будет выпускаться всегда и без исключений? Не получится ли так, что из-за какой-то галочки в компьютере экономиста я получу обычную карту, то есть поменяю шило на мыло?
Додано: П'ят 25 січ, 2019 13:00
Vorlon, с 1.02.2019 перевыпуск карты Максимум будет осуществляться на карту с бесконтактной технологией, на магнитную она перевыпускаться уже не будет.
Додано: П'ят 25 січ, 2019 13:04
Alfa_Bank, киньте посилання на тарифи кредитки Максимум чинні з 01.02.19.
Гриценко...наш Президент
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 13:06
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