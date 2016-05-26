|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 25 січ, 2019 12:17
А по кобренд картам бесконтакт не планируется?
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
-
BBC
-
-
- Повідомлень: 14149
- З нами з: 12.08.10
- Подякував: 1062 раз.
- Подякували: 1179 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 25 січ, 2019 12:30
BBC написав:
А по кобренд картам бесконтакт не планируется?
BBC, добрый день. В ближайшем будущем в планах Максимум. Для других продуктов пока не рассматривали.
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 5557
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 45 раз.
- Подякували: 440 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 25 січ, 2019 12:48
Alfa_Bank
Для Максимума только чип с бесконтактом теперь будет выпускаться всегда и без исключений? Не получится ли так, что из-за какой-то галочки в компьютере экономиста я получу обычную карту, то есть поменяю шило на мыло?
-
Vorlon
-
-
- Повідомлень: 6380
- З нами з: 14.06.13
- Подякував: 344 раз.
- Подякували: 647 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 25 січ, 2019 13:00
Vorlon написав:Alfa_Bank
Для Максимума только чип с бесконтактом теперь будет выпускаться всегда и без исключений? Не получится ли так, что из-за какой-то галочки в компьютере экономиста я получу обычную карту, то есть поменяю шило на мыло?
Vorlon, с 1.02.2019 перевыпуск карты Максимум будет осуществляться на карту с бесконтактной технологией, на магнитную она перевыпускаться уже не будет.
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 5557
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 45 раз.
- Подякували: 440 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 25 січ, 2019 13:04
Alfa_Bank, киньте посилання на тарифи кредитки Максимум чинні з 01.02.19.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 27421
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1393 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 25 січ, 2019 13:06
Квесторе_поверніться написав:Alfa_Bank
, киньте посилання на тарифи кредитки Максимум чинні з 01.02.19.
Квесторе_поверніться, доброго дня. Тарифи не змінюються.
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 5557
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 45 раз.
- Подякували: 440 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 25 січ, 2019 13:58
Если сроки карты максимум до 22 года,бесплатный перевыпуск всё равно можно заказать?
Её сразу можно забрать или ещё раз приходить в отделение?
-
mihasik
-
-
- Повідомлень: 548
- З нами з: 26.10.11
- Подякував: 18 раз.
- Подякували: 8 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 25 січ, 2019 14:07
Cash'U 0.5% баллов:
я заплатил для эксперимента 130грн картой комфорт категория "разная" , 0,5% балов в программе Cash'U в выписке не упало.
0.5% есть или нету? может быть сумма должна быть больше 130грн?
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
-
proftpd66
-
-
- Повідомлень: 399
- З нами з: 22.12.16
- Подякував: 56 раз.
- Подякували: 26 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 25 січ, 2019 14:17
mihasik написав:
Если сроки карты максимум до 22 года,бесплатный перевыпуск всё равно можно заказать?
Её сразу можно забрать или ещё раз приходить в отделение?
mihasik, добрый день. Можно перевыпустить сейчас, перевыпуск бесплатный. Сразу забрать не получится, необходим предварительный заказ.
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 5557
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 45 раз.
- Подякували: 440 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 25 січ, 2019 14:22
proftpd66 написав:
Cash'U 0.5% баллов:
я заплатил для эксперимента 130грн картой комфорт категория "разная" , 0,5% балов в программе Cash'U в выписке не упало.
0.5% есть или нету? может быть сумма должна быть больше 130грн?
орешек падает даж за 2грн
мож у вас совсем-совсем разная категория - квазикэш, МСС 6012? За неё ничо не падает
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
-
- Повідомлень: 27211
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2168 раз.
- Подякували: 3136 раз.
-
- Профіль
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|33741
|4157215
|
П'ят 25 січ, 2019 15:10
J
|
|11445
|1667247
|
|
|206
|24027
|
|