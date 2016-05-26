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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6672667366746675>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 950
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
200
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
157
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
149
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
263
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 950
Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 12:17

А по кобренд картам бесконтакт не планируется?
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
BBC
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 12:30

  BBC написав:А по кобренд картам бесконтакт не планируется?

BBC, добрый день. В ближайшем будущем в планах Максимум. Для других продуктов пока не рассматривали.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 12:48

Alfa_Bank
Для Максимума только чип с бесконтактом теперь будет выпускаться всегда и без исключений? Не получится ли так, что из-за какой-то галочки в компьютере экономиста я получу обычную карту, то есть поменяю шило на мыло?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 13:00

  Vorlon написав:Alfa_Bank
Для Максимума только чип с бесконтактом теперь будет выпускаться всегда и без исключений? Не получится ли так, что из-за какой-то галочки в компьютере экономиста я получу обычную карту, то есть поменяю шило на мыло?

Vorlon, с 1.02.2019 перевыпуск карты Максимум будет осуществляться на карту с бесконтактной технологией, на магнитную она перевыпускаться уже не будет.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 13:04

Alfa_Bank, киньте посилання на тарифи кредитки Максимум чинні з 01.02.19.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 13:06

  Квесторе_поверніться написав:Alfa_Bank, киньте посилання на тарифи кредитки Максимум чинні з 01.02.19.

Квесторе_поверніться, доброго дня. Тарифи не змінюються.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 13:58

Если сроки карты максимум до 22 года,бесплатный перевыпуск всё равно можно заказать?
Её сразу можно забрать или ещё раз приходить в отделение?
mihasik
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 14:07

Cash'U 0.5% баллов:

я заплатил для эксперимента 130грн картой комфорт категория "разная" , 0,5% балов в программе Cash'U в выписке не упало.
0.5% есть или нету? может быть сумма должна быть больше 130грн?
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 14:17

  mihasik написав:Если сроки карты максимум до 22 года,бесплатный перевыпуск всё равно можно заказать?
Её сразу можно забрать или ещё раз приходить в отделение?

mihasik, добрый день. Можно перевыпустить сейчас, перевыпуск бесплатный. Сразу забрать не получится, необходим предварительный заказ.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 14:22

  proftpd66 написав:Cash'U 0.5% баллов:

я заплатил для эксперимента 130грн картой комфорт категория "разная" , 0,5% балов в программе Cash'U в выписке не упало.
0.5% есть или нету? может быть сумма должна быть больше 130грн?

орешек падает даж за 2грн
мож у вас совсем-совсем разная категория - квазикэш, МСС 6012? За неё ничо не падает :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Квесторе_поверніться

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