Есть MCC, по которым не начисляют.
Я лично попадал на исключения на Новой почте (как оффлайн 4214, так и через сайт 8999), оплата комуналки в Портмоне 4900, один из магазинов на Алиекспрессе (5964).
Полный список исключений (Додаток 1 в
4829, 5933, 6010, 6011, 6012, 6050, 6051, 6211, 6529, 6530, 6532, 6533, 6534, 6536, 6537, 6538, 6539, 6540, 7299, 7321, 7841, 7993, 7994, 7995, 8398, 8641, 8651, 8661, 8675, 8699, 8734, 9211, 9222, 9223, 9311, 9399, 9402, 9405, 9751, 9752, 9754, 5816, 4784, 4816, 4899, 4900, 5599, 5960, 5962, 5965, 6300, 7311, 7361, 7372, 7375, 7393, 7394, 7399, 8111, 8220, 8241, 8244, 8249, 8911, 8931, 8999, 5561, 5511, 5592, 5521, 5551, 5571, 5598, 3412, 3351, 3364, 3387, 3420, 3423, 3389, 3366, 3390, 3405, 3381, 3409, 3357, 3393, 3359, 3370, 3395, 3355, 3374, 3441, 7512, 7513, 7519, 7338, 7342, 7333, 7523, 7379, 7349, 7392, 7339, 4814, 4821, 1520, 1711, 1740, 1799, 1761, 1771, 1731, 763, 1750, 7277, 7273, 7276, 7278, 5111, 5192, 5046, 5045, 5198, 5122, 5137, 2791, 5172, 5074, 5072, 5021, 5044, 5013, 5085, 2741, 2842, 5139, 5047, 5039, 5099, 5199, 5169, 5051, 5131, 5065, 6513, 7033, 5811, 7032, 7012, 5967, 5969, 5966, 5964, 5968, 8351, 8299, 8211, 7941, 7929, 5994, 5735, 5978, 5921, 5963, 5734, 5993, 5815, 5818, 5817, 7623, 7692, 7622, 7699, 7631, 5300, 5271,4214, 4582, 4011, 4468, 4225, 4215, 4119