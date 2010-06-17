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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6673667466756676>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 950
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
200
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
157
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
149
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
263
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 950
Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 14:59

  proftpd66 написав:Cash'U 0.5% баллов:

я заплатил для эксперимента 130грн картой комфорт категория "разная" , 0,5% балов в программе Cash'U в выписке не упало.
0.5% есть или нету? может быть сумма должна быть больше 130грн?


Есть MCC, по которым не начисляют.
Я лично попадал на исключения на Новой почте (как оффлайн 4214, так и через сайт 8999), оплата комуналки в Портмоне 4900, один из магазинов на Алиекспрессе (5964).

Полный список исключений (Додаток 1 в https://cashuclub.com.ua/regulations ):
4829, 5933, 6010, 6011, 6012, 6050, 6051, 6211, 6529, 6530, 6532, 6533, 6534, 6536, 6537, 6538, 6539, 6540, 7299, 7321, 7841, 7993, 7994, 7995, 8398, 8641, 8651, 8661, 8675, 8699, 8734, 9211, 9222, 9223, 9311, 9399, 9402, 9405, 9751, 9752, 9754, 5816, 4784, 4816, 4899, 4900, 5599, 5960, 5962, 5965, 6300, 7311, 7361, 7372, 7375, 7393, 7394, 7399, 8111, 8220, 8241, 8244, 8249, 8911, 8931, 8999, 5561, 5511, 5592, 5521, 5551, 5571, 5598, 3412, 3351, 3364, 3387, 3420, 3423, 3389, 3366, 3390, 3405, 3381, 3409, 3357, 3393, 3359, 3370, 3395, 3355, 3374, 3441, 7512, 7513, 7519, 7338, 7342, 7333, 7523, 7379, 7349, 7392, 7339, 4814, 4821, 1520, 1711, 1740, 1799, 1761, 1771, 1731, 763, 1750, 7277, 7273, 7276, 7278, 5111, 5192, 5046, 5045, 5198, 5122, 5137, 2791, 5172, 5074, 5072, 5021, 5044, 5013, 5085, 2741, 2842, 5139, 5047, 5039, 5099, 5199, 5169, 5051, 5131, 5065, 6513, 7033, 5811, 7032, 7012, 5967, 5969, 5966, 5964, 5968, 8351, 8299, 8211, 7941, 7929, 5994, 5735, 5978, 5921, 5963, 5734, 5993, 5815, 5818, 5817, 7623, 7692, 7622, 7699, 7631, 5300, 5271,4214, 4582, 4011, 4468, 4225, 4215, 4119
sunrei
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 14:59

Там куча МСС выпиляно
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
BBC
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 15:20

  clientage написав:мож у вас совсем-совсем разная категория - квазикэш, МСС 6012? За неё ничо не падает :mrgreen:


Например, за прокат лыж (MCC 7394) у меня тоже не насчитало даже 0.5%.
archvile
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 15:22

  archvile написав:Например, за прокат лыж (MCC 7394) у меня тоже не насчитало даже 0.5%.

оооо, а она тут есть?
https://cashuclub.com.ua/rules/superbonus_mobile.html

а тууут, п.3.7 ?
https://cashuclub.com.ua/rules/regulations.html

ПС. Мне там понравилось 2 последних подпункта:
3.7. Бонуси не нараховуються за вчинення наступних операцій:
....
- пов’язаних з комерційною діяльністю;
- інші операції, що визначаються Банком самостійно. :mrgreen:
Востаннє редагувалось clientage в П'ят 25 січ, 2019 15:26, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 15:23

Зображення

Зачем же так обманывать в рекламе??? Еще и выделили большими буквами!!!
А как же куча MCC исключений, за которые бонусы не начисляются?
alik03
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 15:26

  archvile написав:Например, за прокат лыж (MCC 7394) у меня тоже не насчитало даже 0.5%.


Да потому что 7394 входит в список "Перелік МСС-кодів, що не приймають участь в Програмі Лояльності"
Это они в рекламе врут сильно, что на все покупки начисляются бонусы
alik03
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 15:28

Re: Альфа-Банк

  alik03 написав:А как же куча MCC исключений, за которые бонусы не начисляются?

ну эт известный философский вопрос: вы как "все"? Т.е. если "все", то че спрашивать, значит есть "невсе"? тада хто такие "все" :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 15:28

  alik03 написав:Это они в рекламе врут сильно, что на все покупки начисляются бонусы


Именно так, слово "ВСІ" значит "майже-майже всі".
archvile
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 15:33

  alik03 написав:Зображення

Зачем же так обманывать в рекламе??? Еще и выделили большими буквами!!!
А как же куча MCC исключений, за которые бонусы не начисляются?

Может с 01.02 и будет по всем, но в максимуме.
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lov2108
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 15:58

А в феврале за январь кэшбек будет выплачен на карты максимум?
yuluk
 
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