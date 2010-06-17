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Обслуговування в українських
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6673667466756676

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 950
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
200
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
157
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
149
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
263
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 950
Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 16:11

yuluk
Ну а как иначе - вот как вы думаете, только честно? Если программа действует до 31 января включительно?

P.S. В ветке официальный ответ уже был ;)
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 16:22

Vorlon
ну если выплатят, то хорошо. просто последнее время я от альфы обычно какие-то мелкие и не очень подленькие вещи получаю, то сняли 8 грн за смс-ки после перевыпуска карты, хотя отключал, то комиссию придумают....
по мне проще пользоваться кредиткой привата, учитывая что кэшбека не будет , только может есть смысл делать покупки по премиум категориям
yuluk
 
Повідомлень: 175
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  #<1 ... 6673667466756676
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