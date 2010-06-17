yuluk
Ну а как иначе - вот как вы думаете, только честно? Если программа действует до 31 января включительно?
P.S. В ветке официальный ответ уже был
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 25 січ, 2019 16:11
yuluk
Ну а как иначе - вот как вы думаете, только честно? Если программа действует до 31 января включительно?
P.S. В ветке официальный ответ уже был
Додано: П'ят 25 січ, 2019 16:22
Vorlon
ну если выплатят, то хорошо. просто последнее время я от альфы обычно какие-то мелкие и не очень подленькие вещи получаю, то сняли 8 грн за смс-ки после перевыпуска карты, хотя отключал, то комиссию придумают....
по мне проще пользоваться кредиткой привата, учитывая что кэшбека не будет , только может есть смысл делать покупки по премиум категориям
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