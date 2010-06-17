RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6673667466756676

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 950
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
200
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
157
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
149
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
263
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 950
Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 16:11

yuluk
Ну а как иначе - вот как вы думаете, только честно? Если программа действует до 31 января включительно?

P.S. В ветке официальный ответ уже был ;)
Vorlon
 
Повідомлень: 6384
З нами з: 14.06.13
Подякував: 344 раз.
Подякували: 647 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 16:22

Vorlon
ну если выплатят, то хорошо. просто последнее время я от альфы обычно какие-то мелкие и не очень подленькие вещи получаю, то сняли 8 грн за смс-ки после перевыпуска карты, хотя отключал, то комиссию придумают....
по мне проще пользоваться кредиткой привата, учитывая что кэшбека не будет , только может есть смысл делать покупки по премиум категориям
yuluk
 
Повідомлень: 175
З нами з: 04.02.11
Подякував: 22 раз.
Подякували: 26 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 17:29

Re: Альфа-Банк

Доброго дня, як дізнатись мсс, наприклад тікетс.юа або one two trip
ukr0014959
 
Повідомлень: 94
З нами з: 05.01.16
Подякував: 1 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 17:41

ukr0014959
Сделать покупку и посмотреть в интернет-банкинге ;)
Vorlon
 
Повідомлень: 6384
З нами з: 14.06.13
Подякував: 344 раз.
Подякували: 647 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 17:45

  Vorlon написав:ukr0014959
Сделать покупку и посмотреть в интернет-банкинге ;)



))) там нет лотов по 1 грн. а купить авиабилет и попасть не хочется.
ukr0014959
 
Повідомлень: 94
З нами з: 05.01.16
Подякував: 1 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 18:20

  ukr0014959 написав:Доброго дня, як дізнатись мсс, наприклад тікетс.юа або one two trip

здійсніть покупку з картки на якій "0,00 грн" , чи менше від суми транзвкції , потім через кУлцентр банку уточніть мсс запиту по неуспішній операції
Востаннє редагувалось Banki в П'ят 25 січ, 2019 18:20, всього редагувалось 1 раз.
Одна бджола мало меду наносить...
Banki
 
Повідомлень: 521
З нами з: 07.05.13
Подякував: 18 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 18:20

  ukr0014959 написав:
  Vorlon написав:ukr0014959
Сделать покупку и посмотреть в интернет-банкинге ;)



))) там нет лотов по 1 грн. а купить авиабилет и попасть не хочется.


Ну или введите неправильный cvv, будет отлуп. Вам с Альфы сами позвонят, скажут что cvv неправильно введён. Вы у них заодно и поинтересуйтесь какой там мсс. Я иногда так делаю.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1532
З нами з: 18.05.16
Подякував: 202 раз.
Подякували: 185 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 19:00

Пришло сообщение от Альфы о том, что с 1 февраля кешью-клуб действует и для кредитки максимум. Это как получается, и кешбек и кешью, или?
Вжарим томосом по автокефалии
summacut
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1438
З нами з: 19.11.08
Подякував: 19 раз.
Подякували: 281 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 19:01

summacut
Нет, с кэшбеком прощаемся!
Vorlon
 
Повідомлень: 6384
З нами з: 14.06.13
Подякував: 344 раз.
Подякували: 647 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 19:21

  vollena71 написав:
  VetalUA написав:кому-то пришла выплата за пополнение телефона в мобильном приложении в декабре?

Вообще-то, по условиям акции сегодня последний день для выплаты. На КЦ обещают, что до конца дня будет

ждем ждем)
VetalUA
Аватар користувача
 
Повідомлень: 887
З нами з: 30.09.13
Подякував: 54 раз.
Подякували: 75 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6673667466756676
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Alexey_k9, THB, V2 і 15 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3374, 3375, 3376
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
33750 4157833
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 25 січ, 2019 19:09
greenozon
Місто Банк 1 ... 38, 39, 40
Модератор » Чет 17 чер, 2010 14:16
399 96672
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 25 січ, 2019 18:55
greenozon
Sky Bank (РЕГІОН-БАНК) 1 ... 19, 20, 21
Ірина_ » Чет 26 тра, 2016 18:08
208 24214
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 25 січ, 2019 17:24
Viz

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.