yuluk
Ну а как иначе - вот как вы думаете, только честно? Если программа действует до 31 января включительно?
P.S. В ветке официальный ответ уже был
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 25 січ, 2019 16:11
yuluk
Ну а как иначе - вот как вы думаете, только честно? Если программа действует до 31 января включительно?
P.S. В ветке официальный ответ уже был
Додано: П'ят 25 січ, 2019 16:22
Vorlon
ну если выплатят, то хорошо. просто последнее время я от альфы обычно какие-то мелкие и не очень подленькие вещи получаю, то сняли 8 грн за смс-ки после перевыпуска карты, хотя отключал, то комиссию придумают....
по мне проще пользоваться кредиткой привата, учитывая что кэшбека не будет , только может есть смысл делать покупки по премиум категориям
Додано: П'ят 25 січ, 2019 17:29
Re: Альфа-Банк
Доброго дня, як дізнатись мсс, наприклад тікетс.юа або one two trip
Додано: П'ят 25 січ, 2019 17:45
Додано: П'ят 25 січ, 2019 18:20
здійсніть покупку з картки на якій "0,00 грн" , чи менше від суми транзвкції , потім через кУлцентр банку уточніть мсс запиту по неуспішній операції
Востаннє редагувалось Banki в П'ят 25 січ, 2019 18:20, всього редагувалось 1 раз.
Одна бджола мало меду наносить...
Додано: П'ят 25 січ, 2019 18:20
Ну или введите неправильный cvv, будет отлуп. Вам с Альфы сами позвонят, скажут что cvv неправильно введён. Вы у них заодно и поинтересуйтесь какой там мсс. Я иногда так делаю.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: П'ят 25 січ, 2019 19:00
Пришло сообщение от Альфы о том, что с 1 февраля кешью-клуб действует и для кредитки максимум. Это как получается, и кешбек и кешью, или?
Вжарим томосом по автокефалии
Додано: П'ят 25 січ, 2019 19:21
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