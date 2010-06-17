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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 25 січ, 2019 20:19
У всех по кредиткам?:
Карта MC WORLD (Максимум-Готивка, Максимум, Альфа-Connect) - 3D-SEQURE работает.
Карта Экомаксимум - 3D-SEQURE не подключен.
Подключен 3D-SEQURE по картам Максимум-Platinum, Альфа Sky Pass World, Альфа Sky Pass Platinum, Фокс Клуб?
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Kevin
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Додано: Суб 26 січ, 2019 08:04
Заявку на перевипуск Максімки на безконтакт потрібно з 1.02.19 подавати? Якщо раніше - є ризик отримати магнітку?
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stryzhko
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Додано: Суб 26 січ, 2019 08:42
потерпеть осталось меньше недели.
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
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VLADPn
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Додано: Суб 26 січ, 2019 08:57
VLADPn написав:потерпеть осталось меньше недели.
Та нюанс в тому, що потрібна буде до 12-го, от і хотілося б бути впевненим, що встигнуть доставити)).
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stryzhko
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Додано: Суб 26 січ, 2019 09:18
stryzhko написав:
Заявку на перевипуск Максімки на безконтакт потрібно з 1.02.19 подавати? Якщо раніше - є ризик отримати магнітку?
А почем будет обслуживание бесконтакта, по 100грн/мес?
Я вот помню Голда была нашару, сделали Ворлд и через пару мес. ввели абонку 60грн, теперь вот вэйвы на пластмаске нарисуют и... ну точно 100грн/мес влепят
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Суб 26 січ, 2019 09:30
А сегодня не банковский день в Альфе? Через веб снятие / пополнение Сбера будет онлайн всё равно?
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kreuz
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Додано: Суб 26 січ, 2019 09:49
clientage написав:
и... ну точно 100грн/мес влепят
Поки що безкоштовно. А 100, то ж для мажорів з платиною))). Якщо і введуть, то умови для безкоштовного використання, як в пакетних картах, сподіваюся ж залишать))), заробіток на інтерчейндж тут таки значно більший, ніж по пакетних.
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stryzhko
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Додано: Суб 26 січ, 2019 10:11
clientage написав: stryzhko написав:
Заявку на перевипуск Максімки на безконтакт потрібно з 1.02.19 подавати? Якщо раніше - є ризик отримати магнітку?
А почем будет обслуживание бесконтакта, по 100грн/мес?
Я вот помню Голда была нашару, сделали Ворлд и через пару мес. ввели абонку 60грн, теперь вот вэйвы на пластмаске нарисуют и... ну точно 100грн/мес влепят
вибираю ще один банчик, щоби і % по депо були хороші і інтернетбанк. і умови по користуванню карткових рахунків були прийнятні... - можете якийсь варіант порадити?
Слава Україні! /читаю усіх/
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Pupsik
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