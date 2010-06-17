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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6674667566766677

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 950
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
200
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
157
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
149
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
263
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 950
Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 20:19

Re: Альфа-Банк

У всех по кредиткам?:

Карта MC WORLD (Максимум-Готивка, Максимум, Альфа-Connect) - 3D-SEQURE работает.

Карта Экомаксимум - 3D-SEQURE не подключен.

Подключен 3D-SEQURE по картам Максимум-Platinum, Альфа Sky Pass World, Альфа Sky Pass Platinum, Фокс Клуб?
Kevin
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 08:04

Re: Альфа-Банк

Заявку на перевипуск Максімки на безконтакт потрібно з 1.02.19 подавати? Якщо раніше - є ризик отримати магнітку?
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 08:42

Re: Альфа-Банк

потерпеть осталось меньше недели.
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
VLADPn
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 08:57

Re: Альфа-Банк

VLADPn написав:потерпеть осталось меньше недели.

Та нюанс в тому, що потрібна буде до 12-го, от і хотілося б бути впевненим, що встигнуть доставити)).
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 09:18

  stryzhko написав:Заявку на перевипуск Максімки на безконтакт потрібно з 1.02.19 подавати? Якщо раніше - є ризик отримати магнітку?

А почем будет обслуживание бесконтакта, по 100грн/мес?
Я вот помню Голда была нашару, сделали Ворлд и через пару мес. ввели абонку 60грн, теперь вот вэйвы на пластмаске нарисуют и... ну точно 100грн/мес влепят :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 09:30

Re: Альфа-Банк

А сегодня не банковский день в Альфе? Через веб снятие / пополнение Сбера будет онлайн всё равно?
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kreuz
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 09:49

Re: Альфа-Банк

clientage написав:и... ну точно 100грн/мес влепят :mrgreen:

Поки що безкоштовно. А 100, то ж для мажорів з платиною))). Якщо і введуть, то умови для безкоштовного використання, як в пакетних картах, сподіваюся ж залишать))), заробіток на інтерчейндж тут таки значно більший, ніж по пакетних.
stryzhko
 
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