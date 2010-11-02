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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6675667666776678

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 950
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
200
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
157
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
149
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
263
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 950
Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 10:34

Re: Альфа-Банк

  Pupsik написав:умови по користуванню карткових рахунків були прийнятні

Напишіть цифірь.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 10:40

  Квесторе_поверніться написав:
  Pupsik написав:умови по користуванню карткових рахунків були прийнятні

Напишіть цифірь.


відсутність абонплати
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 10:52

  Pupsik написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Pupsik написав:умови по користуванню карткових рахунків були прийнятні

Напишіть цифірь.


відсутність абонплати

СоСо з 11% на залишок.
Акорд з 12 % на залишок.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 11:28

  kreuz написав:А сегодня не банковский день в Альфе? Через веб снятие / пополнение Сбера будет онлайн всё равно?

Попробовал, получилось...
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
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