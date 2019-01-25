|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 26 січ, 2019 10:34
Pupsik написав:
умови по користуванню карткових рахунків були прийнятні
Напишіть цифірь.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 27433
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1394 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 26 січ, 2019 10:40
Квесторе_поверніться написав: Pupsik написав:
умови по користуванню карткових рахунків були прийнятні
Напишіть цифірь.
відсутність абонплати
Слава Україні! /читаю усіх/
-
Pupsik
-
-
- Повідомлень: 3119
- З нами з: 07.06.12
- Подякував: 705 раз.
- Подякували: 704 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 26 січ, 2019 10:52
Pupsik написав: Квесторе_поверніться написав: Pupsik написав:
умови по користуванню карткових рахунків були прийнятні
Напишіть цифірь.
відсутність абонплати
СоСо з 11% на залишок.
Акорд з 12 % на залишок.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 27433
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1394 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 26 січ, 2019 11:28
kreuz написав:
А сегодня не банковский день в Альфе? Через веб снятие / пополнение Сбера будет онлайн всё равно?
Попробовал, получилось...
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
-
kreuz
-
-
- Повідомлень: 1299
- З нами з: 10.12.07
- Подякував: 115 раз.
- Подякували: 79 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 26 січ, 2019 11:48
Тепер категорію "Продукти" по КК Максимум ріжуть до двох МСС?
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
-
BBC
-
-
- Повідомлень: 14151
- З нами з: 12.08.10
- Подякував: 1062 раз.
- Подякували: 1179 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 26 січ, 2019 11:50
kreuz написав: kreuz написав:
А сегодня не банковский день в Альфе? Через веб снятие / пополнение Сбера будет онлайн всё равно?
Попробовал, получилось...
Только пополнение пройдет по счету в первый рабочий день.
-
lel
-
-
- Повідомлень: 1945
- З нами з: 10.12.13
- Подякував: 873 раз.
- Подякували: 209 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 26 січ, 2019 11:58
BBC написав:Тепер категорію "Продукти" по КК Максимум ріжуть до двох МСС?
Більш за все, що так.
-
stryzhko
-
-
- Повідомлень: 505
- З нами з: 04.10.16
- Подякував: 95 раз.
- Подякували: 79 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 26 січ, 2019 12:25
Какаой код у аллы на амазоне?
-
mihasik
-
-
- Повідомлень: 550
- З нами з: 26.10.11
- Подякував: 18 раз.
- Подякували: 8 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 26 січ, 2019 12:49
mihasik написав:
Какаой код у аллы на амазоне?
Год назад у Мони проходили с МСС 5942. Продавец- Амазон.
-
lel
-
-
- Повідомлень: 1945
- З нами з: 10.12.13
- Подякував: 873 раз.
- Подякували: 209 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 26 січ, 2019 12:59
lel написав: mihasik написав:
Какаой код у аллы на амазоне?
Год назад у Мони проходили с МСС 5942. Продавец- Амазон.
Моня через саппорт говорит о кодах?
Еще проскакивает 5192.
Но у аллы он в исключениях
-
mihasik
-
-
- Повідомлень: 550
- З нами з: 26.10.11
- Подякував: 18 раз.
- Подякували: 8 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|11447
|1667866
|
|
|33758
|4158884
|
|
|6088
|1450516
|
|