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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6676667766786679

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 950
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
200
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
157
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
149
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
263
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 950
Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 13:05

  mihasik написав:
  lel написав:
  mihasik написав:Какаой код у аллы на амазоне?

Год назад у Мони проходили с МСС 5942. Продавец- Амазон.

Моня через саппорт говорит о кодах?
Еще проскакивает 5192.
Но у аллы он в исключениях

Моня дает квитанцию с кодом.
lel
 
Повідомлень: 1945
З нами з: 10.12.13
Подякував: 873 раз.
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  #<1 ... 6676667766786679
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