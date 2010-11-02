Моня дает квитанцию с кодом.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 26 січ, 2019 13:05
Додано: Суб 26 січ, 2019 14:17
mihasik
Нет конечно! Сделайте пакетной картой 8-10-12 операций и будет бесплатно
Додано: Суб 26 січ, 2019 14:37
Додано: Суб 26 січ, 2019 19:01
Re: Альфа-Банк
у кого -нибудь есть опыт оплат с применением NFC в украине и за рубежом?
карты альфы,разумеется
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