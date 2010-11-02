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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 26 січ, 2019 13:05
mihasik написав: lel написав: mihasik написав:
Какаой код у аллы на амазоне?
Год назад у Мони проходили с МСС 5942. Продавец- Амазон.
Моня через саппорт говорит о кодах?
Еще проскакивает 5192.
Но у аллы он в исключениях
Моня дает квитанцию с кодом.
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lel
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Додано: Суб 26 січ, 2019 14:11
Абонплату по карте, можно орехами гасить?
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mihasik
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Додано: Суб 26 січ, 2019 14:17
mihasik
Нет конечно! Сделайте пакетной картой 8-10-12 операций и будет бесплатно
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Vorlon
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mihasik
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Додано: Суб 26 січ, 2019 19:01
у кого -нибудь есть опыт оплат с применением NFC в украине и за рубежом?
карты альфы,разумеется
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Бекас
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Додано: Суб 26 січ, 2019 20:21
Бекас
А какой там особенный опыт должен быть?
Карты привязываются, например, в Google Pay, оплата проходит. Проверены как пакетная VISA, так и кредитная MC
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Vorlon
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