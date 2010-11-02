RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6676667766786679

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 950
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
200
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
157
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
149
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
263
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 950
Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 13:05

  mihasik написав:
  lel написав:
  mihasik написав:Какаой код у аллы на амазоне?

Год назад у Мони проходили с МСС 5942. Продавец- Амазон.

Моня через саппорт говорит о кодах?
Еще проскакивает 5192.
Но у аллы он в исключениях

Моня дает квитанцию с кодом.
lel
 
Повідомлень: 1945
З нами з: 10.12.13
Подякував: 873 раз.
Подякували: 209 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 14:11

Абонплату по карте, можно орехами гасить?
mihasik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 552
З нами з: 26.10.11
Подякував: 18 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 14:17

mihasik
Нет конечно! Сделайте пакетной картой 8-10-12 операций и будет бесплатно :)
Vorlon
 
Повідомлень: 6398
З нами з: 14.06.13
Подякував: 344 раз.
Подякували: 647 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 14:37

  Vorlon написав:mihasik
Нет конечно! Сделайте пакетной картой 8-10-12 операций и будет бесплатно :)

Так я за максимум интересуюсь, на будущее ;)
mihasik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 552
З нами з: 26.10.11
Подякував: 18 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 19:01

Re: Альфа-Банк

у кого -нибудь есть опыт оплат с применением NFC в украине и за рубежом?
карты альфы,разумеется
Бекас
Аватар користувача
 
Повідомлень: 303
З нами з: 18.01.09
Подякував: 2 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 20:21

Бекас
А какой там особенный опыт должен быть? :o Карты привязываются, например, в Google Pay, оплата проходит. Проверены как пакетная VISA, так и кредитная MC :)
Vorlon
 
Повідомлень: 6398
З нами з: 14.06.13
Подякував: 344 раз.
Подякували: 647 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 21:23

  Бекас написав:у кого -нибудь есть опыт оплат с применением NFC в украине и за рубежом?
карты альфы,разумеется

NFC - что именно подразумевается?
На телефоне? GPay или ApplePay.
На карте тоже есть NFC. Все то же как и по чипу или ленте, только есть лимиты оплаты без ввода пина.
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений! :)
Son of Sun
 
Повідомлень: 354
З нами з: 25.04.14
Подякував: 90 раз.
Подякували: 61 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 10:05

Вчера через приложение подключил на кредитке Альфа-Чек и перевёл его на ПУШ, но состояние пока так и не поменялось, и в МАБе карта осталась красной, хотя и написано в статусе подключения "Підтверджена", а в статусе перевода "Завершена". Это нормально и надо просто сегодня подождать пока почернеет? Или что ещё предпринять? Карту активировал через приложение, ПИН из конверта пока никуда не вводил, если это важно...

И ещё, в отделении тарифов на ЭКО не дали, а в рекламке на неё речь о грейсе в 30 дней, а не 55. Это правда? Тарифы счаз не удаётся скачать, не грузятся...
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
kreuz
 
Повідомлень: 1307
З нами з: 10.12.07
Подякував: 115 раз.
Подякували: 79 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6676667766786679
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Lost, Кочевник і 7 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Райффайзен Банк Аваль 1 ... 608, 609, 610
Anonymous » Нед 28 лис, 2004 13:30
6093 1451233
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 січ, 2019 09:52
makor06
Банк Глобус 1 ... 446, 447, 448
Модератор » Вів 02 лис, 2010 14:22
4476 613083
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 січ, 2019 09:33
vollena71
ОТП БАНК 1 ... 573, 574, 575
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
5749 1351521
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 січ, 2019 07:53
kreuz

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Амадеус (7)
28.01.2019 10:26
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.