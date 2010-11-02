Моня дает квитанцию с кодом.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 26 січ, 2019 13:05
Додано: Суб 26 січ, 2019 14:17
mihasik
Нет конечно! Сделайте пакетной картой 8-10-12 операций и будет бесплатно
Додано: Суб 26 січ, 2019 14:37
Додано: Суб 26 січ, 2019 19:01
Re: Альфа-Банк
у кого -нибудь есть опыт оплат с применением NFC в украине и за рубежом?
карты альфы,разумеется
Додано: Суб 26 січ, 2019 20:21
Бекас
А какой там особенный опыт должен быть? Карты привязываются, например, в Google Pay, оплата проходит. Проверены как пакетная VISA, так и кредитная MC
Додано: Суб 26 січ, 2019 21:23
NFC - что именно подразумевается?
На телефоне? GPay или ApplePay.
На карте тоже есть NFC. Все то же как и по чипу или ленте, только есть лимиты оплаты без ввода пина.
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Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений!
Додано: Пон 28 січ, 2019 10:05
Вчера через приложение подключил на кредитке Альфа-Чек и перевёл его на ПУШ, но состояние пока так и не поменялось, и в МАБе карта осталась красной, хотя и написано в статусе подключения "Підтверджена", а в статусе перевода "Завершена". Это нормально и надо просто сегодня подождать пока почернеет? Или что ещё предпринять? Карту активировал через приложение, ПИН из конверта пока никуда не вводил, если это важно...
И ещё, в отделении тарифов на ЭКО не дали, а в рекламке на неё речь о грейсе в 30 дней, а не 55. Это правда? Тарифы счаз не удаётся скачать, не грузятся...
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