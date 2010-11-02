t-step написав:Друзі, підкажіть як називалася перед Новим Роком,при поповненні мобільного на 80 грн,якийсь там бонус мав капнути?
t-step, доброго ранку. Акція "Отримай 50 гривень на поповнення мобільного". 6.1. Винагорода за акцією: виплата гарантованованого кешбеку у розмірі: 6.1.1. 20,00 грн у разі виконання Умов Акції, зазначених у п. 5.1. даних Правил; 6.1.2. 50,00 грн у разі виконання Умов Акції, зазначених у п. 5.1. та п. 5.2. Правил. 5.1. здійснити за допомогою мобільного додатку Alfa-Mobile Україна 1-у першу успішну розрахункову* операцію з поповнення будь-якого мобільного рахунку у будь-якого оператора мобільного зв’язку на території України на суму не менше, ніж 80 гривень в одному чеку за допомогою картки Альфа-Банку; 5.2. здійснити за допомогою мобільного додатку Alfa-Mobile Україна 2-у успішну розрахункову операцію з поповнення особового рахунку абонента у будь-якого оператора мобільного зв’язку на території Україні на суму не менше, ніж 80 гривень в одному чеку за допомогою картки Альфа-Банку.
t-step написав:Друзі, підкажіть як називалася перед Новим Роком,при поповненні мобільного на 80 грн,якийсь там бонус мав капнути?
t-step, доброго ранку. Акція "Отримай 50 гривень на поповнення мобільного". 6.1. Винагорода за акцією: виплата гарантованованого кешбеку у розмірі: 6.1.1. 20,00 грн у разі виконання Умов Акції, зазначених у п. 5.1. даних Правил; 6.1.2. 50,00 грн у разі виконання Умов Акції, зазначених у п. 5.1. та п. 5.2. Правил. 5.1. здійснити за допомогою мобільного додатку Alfa-Mobile Україна 1-у першу успішну розрахункову* операцію з поповнення будь-якого мобільного рахунку у будь-якого оператора мобільного зв’язку на території України на суму не менше, ніж 80 гривень в одному чеку за допомогою картки Альфа-Банку; 5.2. здійснити за допомогою мобільного додатку Alfa-Mobile Україна 2-у успішну розрахункову операцію з поповнення особового рахунку абонента у будь-якого оператора мобільного зв’язку на території Україні на суму не менше, ніж 80 гривень в одному чеку за допомогою картки Альфа-Банку.
Ну, начебто,всі умови виконані-а винагороди не було!
t-step написав:Друзі, підкажіть як називалася перед Новим Роком,при поповненні мобільного на 80 грн,якийсь там бонус мав капнути?
t-step, доброго ранку. Акція "Отримай 50 гривень на поповнення мобільного". 6.1. Винагорода за акцією: виплата гарантованованого кешбеку у розмірі: 6.1.1. 20,00 грн у разі виконання Умов Акції, зазначених у п. 5.1. даних Правил; 6.1.2. 50,00 грн у разі виконання Умов Акції, зазначених у п. 5.1. та п. 5.2. Правил. 5.1. здійснити за допомогою мобільного додатку Alfa-Mobile Україна 1-у першу успішну розрахункову* операцію з поповнення будь-якого мобільного рахунку у будь-якого оператора мобільного зв’язку на території України на суму не менше, ніж 80 гривень в одному чеку за допомогою картки Альфа-Банку; 5.2. здійснити за допомогою мобільного додатку Alfa-Mobile Україна 2-у успішну розрахункову операцію з поповнення особового рахунку абонента у будь-якого оператора мобільного зв’язку на території Україні на суму не менше, ніж 80 гривень в одному чеку за допомогою картки Альфа-Банку.
Ну, начебто,всі умови виконані-а винагороди не було!
Alfa_Bank написав:[quote="4564513:t-step"]Друзі, підкажіть як називалася перед Новим Роком,при поповненні мобільного на 80 грн,якийсь там бонус мав капнути?
t-step, доброго ранку. Акція "Отримай 50 гривень на поповнення мобільного". 6.1. Винагорода за акцією: виплата гарантованованого кешбеку у розмірі: 6.1.1. 20,00 грн у разі виконання Умов Акції, зазначених у п. 5.1. даних Правил; 6.1.2. 50,00 грн у разі виконання Умов Акції, зазначених у п. 5.1. та п. 5.2. Правил. 5.1. здійснити за допомогою мобільного додатку Alfa-Mobile Україна 1-у першу успішну розрахункову* операцію з поповнення будь-якого мобільного рахунку у будь-якого оператора мобільного зв’язку на території України на суму не менше, ніж 80 гривень в одному чеку за допомогою картки Альфа-Банку; 5.2. здійснити за допомогою мобільного додатку Alfa-Mobile Україна 2-у успішну розрахункову операцію з поповнення особового рахунку абонента у будь-якого оператора мобільного зв’язку на території Україні на суму не менше, ніж 80 гривень в одному чеку за допомогою картки Альфа-Банку.
Ну, начебто,всі умови виконані-а винагороди не було!
t-step, перевірю і відпишусь.[/quote]А ви маєте мої контактні дані?;)
t-step написав:Друзі, підкажіть як називалася перед Новим Роком,при поповненні мобільного на 80 грн,якийсь там бонус мав капнути?
t-step, доброго ранку. Акція "Отримай 50 гривень на поповнення мобільного". 6.1. Винагорода за акцією: виплата гарантованованого кешбеку у розмірі: 6.1.1. 20,00 грн у разі виконання Умов Акції, зазначених у п. 5.1. даних Правил; 6.1.2. 50,00 грн у разі виконання Умов Акції, зазначених у п. 5.1. та п. 5.2. Правил. 5.1. здійснити за допомогою мобільного додатку Alfa-Mobile Україна 1-у першу успішну розрахункову* операцію з поповнення будь-якого мобільного рахунку у будь-якого оператора мобільного зв’язку на території України на суму не менше, ніж 80 гривень в одному чеку за допомогою картки Альфа-Банку; 5.2. здійснити за допомогою мобільного додатку Alfa-Mobile Україна 2-у успішну розрахункову операцію з поповнення особового рахунку абонента у будь-якого оператора мобільного зв’язку на території Україні на суму не менше, ніж 80 гривень в одному чеку за допомогою картки Альфа-Банку.
Мы все это знаем. Винагорода где???
«Я отношусь к банкам как к креветкам: выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
t-step написав:Друзі, підкажіть як називалася перед Новим Роком,при поповненні мобільного на 80 грн,якийсь там бонус мав капнути?
t-step, доброго ранку. Акція "Отримай 50 гривень на поповнення мобільного". 6.1. Винагорода за акцією: виплата гарантованованого кешбеку у розмірі: 6.1.1. 20,00 грн у разі виконання Умов Акції, зазначених у п. 5.1. даних Правил; 6.1.2. 50,00 грн у разі виконання Умов Акції, зазначених у п. 5.1. та п. 5.2. Правил. 5.1. здійснити за допомогою мобільного додатку Alfa-Mobile Україна 1-у першу успішну розрахункову* операцію з поповнення будь-якого мобільного рахунку у будь-якого оператора мобільного зв’язку на території України на суму не менше, ніж 80 гривень в одному чеку за допомогою картки Альфа-Банку; 5.2. здійснити за допомогою мобільного додатку Alfa-Mobile Україна 2-у успішну розрахункову операцію з поповнення особового рахунку абонента у будь-якого оператора мобільного зв’язку на території Україні на суму не менше, ніж 80 гривень в одному чеку за допомогою картки Альфа-Банку.
Ну, начебто,всі умови виконані-а винагороди не було!
Мені в кінці грудня виплатили наче, якщо то воно - прийшло поповнення мобіли на 50грн.
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t-step написав:Друзі, підкажіть як називалася перед Новим Роком,при поповненні мобільного на 80 грн,якийсь там бонус мав капнути?
t-step, доброго ранку. Акція "Отримай 50 гривень на поповнення мобільного". 6.1. Винагорода за акцією: виплата гарантованованого кешбеку у розмірі: 6.1.1. 20,00 грн у разі виконання Умов Акції, зазначених у п. 5.1. даних Правил; 6.1.2. 50,00 грн у разі виконання Умов Акції, зазначених у п. 5.1. та п. 5.2. Правил. 5.1. здійснити за допомогою мобільного додатку Alfa-Mobile Україна 1-у першу успішну розрахункову* операцію з поповнення будь-якого мобільного рахунку у будь-якого оператора мобільного зв’язку на території України на суму не менше, ніж 80 гривень в одному чеку за допомогою картки Альфа-Банку; 5.2. здійснити за допомогою мобільного додатку Alfa-Mobile Україна 2-у успішну розрахункову операцію з поповнення особового рахунку абонента у будь-якого оператора мобільного зв’язку на території Україні на суму не менше, ніж 80 гривень в одному чеку за допомогою картки Альфа-Банку.
Мы все это знаем. Винагорода где???
VLADPn, добрый день. Список клиентов, которые еще не получили вознаграждение, был сформирован и передан на выплату 25.01.2019. Ждем зачисления. Укажите в ЛС ваш ИНН, проверю почему нет выплаты.
kreuz написав:Вчера через приложение подключил на кредитке Альфа-Чек и перевёл его на ПУШ, но состояние пока так и не поменялось, и в МАБе карта осталась красной, хотя и написано в статусе подключения "Підтверджена", а в статусе перевода "Завершена". Это нормально и надо просто сегодня подождать пока почернеет? Или что ещё предпринять? Карту активировал через приложение, ПИН из конверта пока никуда не вводил, если это важно...
И ещё, в отделении тарифов на ЭКО не дали, а в рекламке на неё речь о грейсе в 30 дней, а не 55. Это правда? Тарифы счаз не удаётся скачать, не грузятся...
kreuz, доброе утро. Детали по карте уточнила в ЛС. В тарифе ЭКО льготный период до 55 дней, но учитывайте ежемесячное списание комиссии за РКО в расчетную дату.
Ок, уже обе карты почернели. А что значит жирный шрифт на обеих картах? Вроде допка обычно не жирным пишется.
По тарифам выходит, что или платить РКО 3.5% за грейс в 55 дней, или безоплатно при грейсе в 30 дней? Если не сложно, поделитесь тут ссылкой на страницу с тарифами и остальной инфо по кредитке ЭКО.
Благодарю за качественную поддержку.
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