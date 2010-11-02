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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6678667966806681>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 950
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
200
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
157
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
149
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
263
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 950
Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 10:42

  t-step написав:Друзі, підкажіть як називалася перед Новим Роком,при поповненні мобільного на 80 грн,якийсь там бонус мав капнути?

t-step, доброго ранку. Акція "Отримай 50 гривень на поповнення мобільного".
6.1. Винагорода за акцією: виплата гарантованованого кешбеку у розмірі:
6.1.1. 20,00 грн у разі виконання Умов Акції, зазначених у п. 5.1. даних Правил;
6.1.2. 50,00 грн у разі виконання Умов Акції, зазначених у п. 5.1. та п. 5.2. Правил.
5.1. здійснити за допомогою мобільного додатку Alfa-Mobile Україна 1-у першу успішну розрахункову* операцію з поповнення будь-якого мобільного рахунку у будь-якого оператора мобільного зв’язку на території України на суму не менше, ніж 80 гривень в одному чеку за допомогою картки Альфа-Банку;
5.2. здійснити за допомогою мобільного додатку Alfa-Mobile Україна 2-у успішну розрахункову операцію з поповнення особового рахунку абонента у будь-якого оператора мобільного зв’язку на території Україні на суму не менше, ніж 80 гривень в одному чеку за допомогою картки Альфа-Банку.
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 10:51

Re: Альфа-Банк

Alfa_Bank написав:
  t-step написав:Друзі, підкажіть як називалася перед Новим Роком,при поповненні мобільного на 80 грн,якийсь там бонус мав капнути?

t-step, доброго ранку. Акція "Отримай 50 гривень на поповнення мобільного".
6.1. Винагорода за акцією: виплата гарантованованого кешбеку у розмірі:
6.1.1. 20,00 грн у разі виконання Умов Акції, зазначених у п. 5.1. даних Правил;
6.1.2. 50,00 грн у разі виконання Умов Акції, зазначених у п. 5.1. та п. 5.2. Правил.
5.1. здійснити за допомогою мобільного додатку Alfa-Mobile Україна 1-у першу успішну розрахункову* операцію з поповнення будь-якого мобільного рахунку у будь-якого оператора мобільного зв’язку на території України на суму не менше, ніж 80 гривень в одному чеку за допомогою картки Альфа-Банку;
5.2. здійснити за допомогою мобільного додатку Alfa-Mobile Україна 2-у успішну розрахункову операцію з поповнення особового рахунку абонента у будь-якого оператора мобільного зв’язку на території Україні на суму не менше, ніж 80 гривень в одному чеку за допомогою картки Альфа-Банку.
Ну, начебто,всі умови виконані-а винагороди не було!
t-step
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 10:56

  t-step написав:
Alfa_Bank написав:
  t-step написав:Друзі, підкажіть як називалася перед Новим Роком,при поповненні мобільного на 80 грн,якийсь там бонус мав капнути?

t-step, доброго ранку. Акція "Отримай 50 гривень на поповнення мобільного".
6.1. Винагорода за акцією: виплата гарантованованого кешбеку у розмірі:
6.1.1. 20,00 грн у разі виконання Умов Акції, зазначених у п. 5.1. даних Правил;
6.1.2. 50,00 грн у разі виконання Умов Акції, зазначених у п. 5.1. та п. 5.2. Правил.
5.1. здійснити за допомогою мобільного додатку Alfa-Mobile Україна 1-у першу успішну розрахункову* операцію з поповнення будь-якого мобільного рахунку у будь-якого оператора мобільного зв’язку на території України на суму не менше, ніж 80 гривень в одному чеку за допомогою картки Альфа-Банку;
5.2. здійснити за допомогою мобільного додатку Alfa-Mobile Україна 2-у успішну розрахункову операцію з поповнення особового рахунку абонента у будь-якого оператора мобільного зв’язку на території Україні на суму не менше, ніж 80 гривень в одному чеку за допомогою картки Альфа-Банку.
Ну, начебто,всі умови виконані-а винагороди не було!

t-step, перевірю і відпишусь.
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 10:59

Re: Альфа-Банк

Alfa_Bank написав:
  t-step написав:
Alfa_Bank написав:[quote="4564513:t-step"]Друзі, підкажіть як називалася перед Новим Роком,при поповненні мобільного на 80 грн,якийсь там бонус мав капнути?

t-step, доброго ранку. Акція "Отримай 50 гривень на поповнення мобільного".
6.1. Винагорода за акцією: виплата гарантованованого кешбеку у розмірі:
6.1.1. 20,00 грн у разі виконання Умов Акції, зазначених у п. 5.1. даних Правил;
6.1.2. 50,00 грн у разі виконання Умов Акції, зазначених у п. 5.1. та п. 5.2. Правил.
5.1. здійснити за допомогою мобільного додатку Alfa-Mobile Україна 1-у першу успішну розрахункову* операцію з поповнення будь-якого мобільного рахунку у будь-якого оператора мобільного зв’язку на території України на суму не менше, ніж 80 гривень в одному чеку за допомогою картки Альфа-Банку;
5.2. здійснити за допомогою мобільного додатку Alfa-Mobile Україна 2-у успішну розрахункову операцію з поповнення особового рахунку абонента у будь-якого оператора мобільного зв’язку на території Україні на суму не менше, ніж 80 гривень в одному чеку за допомогою картки Альфа-Банку.
Ну, начебто,всі умови виконані-а винагороди не було!

t-step, перевірю і відпишусь.[/quote]А ви маєте мої контактні дані?;)
t-step
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 11:03

  Alfa_Bank написав:
  t-step написав:Друзі, підкажіть як називалася перед Новим Роком,при поповненні мобільного на 80 грн,якийсь там бонус мав капнути?

t-step, доброго ранку. Акція "Отримай 50 гривень на поповнення мобільного".
6.1. Винагорода за акцією: виплата гарантованованого кешбеку у розмірі:
6.1.1. 20,00 грн у разі виконання Умов Акції, зазначених у п. 5.1. даних Правил;
6.1.2. 50,00 грн у разі виконання Умов Акції, зазначених у п. 5.1. та п. 5.2. Правил.
5.1. здійснити за допомогою мобільного додатку Alfa-Mobile Україна 1-у першу успішну розрахункову* операцію з поповнення будь-якого мобільного рахунку у будь-якого оператора мобільного зв’язку на території України на суму не менше, ніж 80 гривень в одному чеку за допомогою картки Альфа-Банку;
5.2. здійснити за допомогою мобільного додатку Alfa-Mobile Україна 2-у успішну розрахункову операцію з поповнення особового рахунку абонента у будь-якого оператора мобільного зв’язку на території Україні на суму не менше, ніж 80 гривень в одному чеку за допомогою картки Альфа-Банку.


Мы все это знаем. Винагорода где???
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
VLADPn
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 11:05

  t-step написав:
Alfa_Bank написав:
  t-step написав:Друзі, підкажіть як називалася перед Новим Роком,при поповненні мобільного на 80 грн,якийсь там бонус мав капнути?

t-step, доброго ранку. Акція "Отримай 50 гривень на поповнення мобільного".
6.1. Винагорода за акцією: виплата гарантованованого кешбеку у розмірі:
6.1.1. 20,00 грн у разі виконання Умов Акції, зазначених у п. 5.1. даних Правил;
6.1.2. 50,00 грн у разі виконання Умов Акції, зазначених у п. 5.1. та п. 5.2. Правил.
5.1. здійснити за допомогою мобільного додатку Alfa-Mobile Україна 1-у першу успішну розрахункову* операцію з поповнення будь-якого мобільного рахунку у будь-якого оператора мобільного зв’язку на території України на суму не менше, ніж 80 гривень в одному чеку за допомогою картки Альфа-Банку;
5.2. здійснити за допомогою мобільного додатку Alfa-Mobile Україна 2-у успішну розрахункову операцію з поповнення особового рахунку абонента у будь-якого оператора мобільного зв’язку на території Україні на суму не менше, ніж 80 гривень в одному чеку за допомогою картки Альфа-Банку.
Ну, начебто,всі умови виконані-а винагороди не було!

Мені в кінці грудня виплатили наче, якщо то воно - прийшло поповнення мобіли на 50грн.
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lov2108
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 11:07

Re: Альфа-Банк

У всех операции по кредиткам за пятницу 18 января провелись частично?
Kevin
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 11:16

  t-step написав:
Alfa_Bank написав:t-step, перевірю і відпишусь.
А ви маєте мої контактні дані?;)

Раніше ви вже надавали ваші дані, якщо вони не змінились, то все є. Для перевірки, вкажіть ІПН в ПП.
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 11:21

  VLADPn написав:
  Alfa_Bank написав:
  t-step написав:Друзі, підкажіть як називалася перед Новим Роком,при поповненні мобільного на 80 грн,якийсь там бонус мав капнути?

t-step, доброго ранку. Акція "Отримай 50 гривень на поповнення мобільного".
6.1. Винагорода за акцією: виплата гарантованованого кешбеку у розмірі:
6.1.1. 20,00 грн у разі виконання Умов Акції, зазначених у п. 5.1. даних Правил;
6.1.2. 50,00 грн у разі виконання Умов Акції, зазначених у п. 5.1. та п. 5.2. Правил.
5.1. здійснити за допомогою мобільного додатку Alfa-Mobile Україна 1-у першу успішну розрахункову* операцію з поповнення будь-якого мобільного рахунку у будь-якого оператора мобільного зв’язку на території України на суму не менше, ніж 80 гривень в одному чеку за допомогою картки Альфа-Банку;
5.2. здійснити за допомогою мобільного додатку Alfa-Mobile Україна 2-у успішну розрахункову операцію з поповнення особового рахунку абонента у будь-якого оператора мобільного зв’язку на території Україні на суму не менше, ніж 80 гривень в одному чеку за допомогою картки Альфа-Банку.


Мы все это знаем. Винагорода где???

VLADPn, добрый день. Список клиентов, которые еще не получили вознаграждение, был сформирован и передан на выплату 25.01.2019. Ждем зачисления. Укажите в ЛС ваш ИНН, проверю почему нет выплаты.
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 11:23

  Alfa_Bank написав:
  kreuz написав:Вчера через приложение подключил на кредитке Альфа-Чек и перевёл его на ПУШ, но состояние пока так и не поменялось, и в МАБе карта осталась красной, хотя и написано в статусе подключения "Підтверджена", а в статусе перевода "Завершена". Это нормально и надо просто сегодня подождать пока почернеет? Или что ещё предпринять? Карту активировал через приложение, ПИН из конверта пока никуда не вводил, если это важно...

И ещё, в отделении тарифов на ЭКО не дали, а в рекламке на неё речь о грейсе в 30 дней, а не 55. Это правда? Тарифы счаз не удаётся скачать, не грузятся...

kreuz, доброе утро. Детали по карте уточнила в ЛС. В тарифе ЭКО льготный период до 55 дней, но учитывайте ежемесячное списание комиссии за РКО в расчетную дату.

Ок, уже обе карты почернели. А что значит жирный шрифт на обеих картах? Вроде допка обычно не жирным пишется.

По тарифам выходит, что или платить РКО 3.5% за грейс в 55 дней, или безоплатно при грейсе в 30 дней? Если не сложно, поделитесь тут ссылкой на страницу с тарифами и остальной инфо по кредитке ЭКО.

Благодарю за качественную поддержку.
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kreuz
 
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