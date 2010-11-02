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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6678667966806681

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 950
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
200
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
157
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
149
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
263
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 950
Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 11:24

Alfa_Bank

Да и кстати вот еще акция Видпустка чекае
https://alfabank.ua/about/press/vidpust ... -sert-2921

Где результы-переможци и т.д.
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
VLADPn
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 11:37

  kreuz написав:
  Alfa_Bank написав:
  kreuz написав:Вчера через приложение подключил на кредитке Альфа-Чек и перевёл его на ПУШ, но состояние пока так и не поменялось, и в МАБе карта осталась красной, хотя и написано в статусе подключения "Підтверджена", а в статусе перевода "Завершена". Это нормально и надо просто сегодня подождать пока почернеет? Или что ещё предпринять? Карту активировал через приложение, ПИН из конверта пока никуда не вводил, если это важно...

И ещё, в отделении тарифов на ЭКО не дали, а в рекламке на неё речь о грейсе в 30 дней, а не 55. Это правда? Тарифы счаз не удаётся скачать, не грузятся...

kreuz, доброе утро. Детали по карте уточнила в ЛС. В тарифе ЭКО льготный период до 55 дней, но учитывайте ежемесячное списание комиссии за РКО в расчетную дату.

Ок, уже обе карты почернели. А что значит жирный шрифт на обеих картах? Вроде допка обычно не жирным пишется.

По тарифам выходит, что или платить РКО 3.5% за грейс в 55 дней, или безоплатно при грейсе в 30 дней? Если не сложно, поделитесь тут ссылкой на страницу с тарифами и остальной инфо по кредитке ЭКО.

Благодарю за качественную поддержку.

Детали по картам указала в ЛС.
По тарифам вы все правильно понимаете. Ссылка на тарифы - https://alfabank.ua/storage/tb-tree.node_info_block/2018/08/14/1534234695_kreditna-kartka-eko-maksimumpdf.pdf.
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 11:46

  VLADPn написав:Alfa_Bank

Да и кстати вот еще акция Видпустка чекае
https://alfabank.ua/about/press/vidpust ... -sert-2921

Где результы-переможци и т.д.

VLADPn, информирование победителей происходит путем звонка. Сейчас уточню будет ли информация на сайте.
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 11:56

Alfa_Bank
от і у мене не було цих 80 грн, хоча поповнював рахунок.
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