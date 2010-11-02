kreuz написав:

Вчера через приложение подключил на кредитке Альфа-Чек и перевёл его на ПУШ, но состояние пока так и не поменялось, и в МАБе карта осталась красной, хотя и написано в статусе подключения "Підтверджена", а в статусе перевода "Завершена". Это нормально и надо просто сегодня подождать пока почернеет? Или что ещё предпринять? Карту активировал через приложение, ПИН из конверта пока никуда не вводил, если это важно...И ещё, в отделении тарифов на ЭКО не дали, а в рекламке на неё речь о грейсе в 30 дней, а не 55. Это правда? Тарифы счаз не удаётся скачать, не грузятся...