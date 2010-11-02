kreuz написав:Вчера через приложение подключил на кредитке Альфа-Чек и перевёл его на ПУШ, но состояние пока так и не поменялось, и в МАБе карта осталась красной, хотя и написано в статусе подключения "Підтверджена", а в статусе перевода "Завершена". Это нормально и надо просто сегодня подождать пока почернеет? Или что ещё предпринять? Карту активировал через приложение, ПИН из конверта пока никуда не вводил, если это важно...
И ещё, в отделении тарифов на ЭКО не дали, а в рекламке на неё речь о грейсе в 30 дней, а не 55. Это правда? Тарифы счаз не удаётся скачать, не грузятся...
kreuz, доброе утро. Детали по карте уточнила в ЛС. В тарифе ЭКО льготный период до 55 дней, но учитывайте ежемесячное списание комиссии за РКО в расчетную дату.
Ок, уже обе карты почернели. А что значит жирный шрифт на обеих картах? Вроде допка обычно не жирным пишется.
По тарифам выходит, что или платить РКО 3.5% за грейс в 55 дней, или безоплатно при грейсе в 30 дней? Если не сложно, поделитесь тут ссылкой на страницу с тарифами и остальной инфо по кредитке ЭКО.