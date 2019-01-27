Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 28 січ, 2019 11:24
Alfa_Bank
Да и кстати вот еще акция Видпустка чекае
https://alfabank.ua/about/press/vidpust ... -sert-2921
Где результы-переможци и т.д.
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
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VLADPn
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Додано: Пон 28 січ, 2019 11:37
kreuz написав: Alfa_Bank написав: kreuz написав:
Вчера через приложение подключил на кредитке Альфа-Чек и перевёл его на ПУШ, но состояние пока так и не поменялось, и в МАБе карта осталась красной, хотя и написано в статусе подключения "Підтверджена", а в статусе перевода "Завершена". Это нормально и надо просто сегодня подождать пока почернеет? Или что ещё предпринять? Карту активировал через приложение, ПИН из конверта пока никуда не вводил, если это важно...
И ещё, в отделении тарифов на ЭКО не дали, а в рекламке на неё речь о грейсе в 30 дней, а не 55. Это правда? Тарифы счаз не удаётся скачать, не грузятся...
kreuz, доброе утро. Детали по карте уточнила в ЛС. В тарифе ЭКО льготный период до 55 дней, но учитывайте ежемесячное списание комиссии за РКО в расчетную дату.
Ок, уже обе карты почернели. А что значит жирный шрифт на обеих картах? Вроде допка обычно не жирным пишется.
По тарифам выходит, что или платить РКО 3.5% за грейс в 55 дней, или безоплатно при грейсе в 30 дней? Если не сложно, поделитесь тут ссылкой на страницу с тарифами и остальной инфо по кредитке ЭКО.
Благодарю за качественную поддержку.
Детали по картам указала в ЛС.
По тарифам вы все правильно понимаете. Ссылка на тарифы -
https://alfabank.ua/storage/tb-tree.node_info_block/2018/08/14/1534234695_kreditna-kartka-eko-maksimumpdf.pdf
.
Alfa_Bank
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Додано: Пон 28 січ, 2019 11:46
VLADPn, информирование победителей происходит путем звонка. Сейчас уточню будет ли информация на сайте.
Alfa_Bank
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Додано: Пон 28 січ, 2019 11:56
Alfa_Bank от і у мене не було цих 80 грн, хоча поповнював рахунок.
Rainbow
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Додано: Пон 28 січ, 2019 12:05
Rainbow написав: Alfa_Bank
от і у мене не було цих 80 грн, хоча поповнював рахунок.
Rainbow, доброго дня. Уточню і відпишусь.
Alfa_Bank
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Додано: Пон 28 січ, 2019 12:06
Rainbow написав: Alfa_Bank
от і у мене не було цих 80 грн, хоча поповнював рахунок.
А чому 80? Там наче максимум 50 (20+30)
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lov2108
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Додано: Пон 28 січ, 2019 12:17
lov2108 написав: Rainbow написав: Alfa_Bank
от і у мене не було цих 80 грн, хоча поповнював рахунок.
А чому 80? Там наче максимум 50 (20+30)
lov2108, доброго дня. Так, 50 грн.
Alfa_Bank
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Додано: Пон 28 січ, 2019 12:28
Alfa_Bank написав:
VLADPn, информирование победителей происходит путем звонка. Сейчас уточню будет ли информация на сайте.
Победители определены. Информация на сайте будет опубликована после получения вознаграждения победителями. Ориентировочно, это будет на следующей неделе.
Alfa_Bank
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Додано: Пон 28 січ, 2019 15:40
Alfa_Bank написав: Rainbow написав: Alfa_Bank
от і у мене не було цих 80 грн, хоча поповнював рахунок.
Rainbow, доброго дня. Уточню і відпишусь.
Rainbow, ответила в ЛС.
Alfa_Bank
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Додано: Пон 28 січ, 2019 16:05
Alfa_Bank написав: Alfa_Bank написав: Rainbow написав: Alfa_Bank
от і у мене не було цих 80 грн, хоча поповнював рахунок.
Rainbow, доброго дня. Уточню і відпишусь.
Rainbow, ответила в ЛС.
Ситуція аналогічна. Виконав умови, але винагороду на свій фінансовий мобільний номер так і не отримав. Чому?
anikola13
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