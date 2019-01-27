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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6679668066816682

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 950
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
200
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
157
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
149
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
263
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 950
Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 16:09

  anikola13 написав:
  Alfa_Bank написав:
от і у мене не було цих 80 грн, хоча поповнював рахунок.

Ситуція аналогічна. Виконав умови, но винагороду на свій фінансовий мобільний номер так і не отримав. Чому?

anikola13, доброго дня. Перевіряю.
Alfa_Bank
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Повідомлень: 5569
З нами з: 18.02.13
Подякував: 45 раз.
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  #<1 ... 6679668066816682
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