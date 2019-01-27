|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 28 січ, 2019 16:09
anikola13 написав: Alfa_Bank написав:
от і у мене не було цих 80 грн, хоча поповнював рахунок.
Ситуція аналогічна. Виконав умови, но винагороду на свій фінансовий мобільний номер так і не отримав. Чому?
anikola13, доброго дня. Перевіряю.
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 5569
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 45 раз.
- Подякували: 440 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|33766
|4160709
|
|
|11454
|1669296
|
|
|6098
|1451532
|