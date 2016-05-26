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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6679668066816682

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 950
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
200
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
157
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
149
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
263
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 950
Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 16:09

  anikola13 написав:
  Alfa_Bank написав:
от і у мене не було цих 80 грн, хоча поповнював рахунок.

Ситуція аналогічна. Виконав умови, но винагороду на свій фінансовий мобільний номер так і не отримав. Чому?

anikola13, доброго дня. Перевіряю.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 16:53

  proftpd66 написав:Cash'U 0.5% баллов:

я заплатил для эксперимента 130грн картой комфорт категория "разная" , 0,5% балов в программе Cash'U в выписке не упало.
0.5% есть или нету? может быть сумма должна быть больше 130грн?

:shock:
платить СВОИМИ деньгами ради 0,5% ??? это на сколько же нужно баяцца кредиток.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 16:57

  Alfa_Bank написав:
  anikola13 написав:
  Alfa_Bank написав:
от і у мене не було цих 80 грн, хоча поповнював рахунок.

Ситуція аналогічна. Виконав умови, но винагороду на свій фінансовий мобільний номер так і не отримав. Чому?

anikola13, доброго дня. Перевіряю.

anikola13, 25.01.2019 передали дані для зарахування. В зв’язку з великою кількістю клієнтів, винагорода виплачена поки частково. У вашому випадку донарахування буде до кінця січня або в першій половині лютого.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 5570
З нами з: 18.02.13
Подякував: 45 раз.
Подякували: 440 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 17:24

Re: Альфа-Банк

Alfa_Bank написав:
  Alfa_Bank написав:
  anikola13 написав:[quote="4564895:Alfa_Bank"]
от і у мене не було цих 80 грн, хоча поповнював рахунок.

Ситуція аналогічна. Виконав умови, но винагороду на свій фінансовий мобільний номер так і не отримав. Чому?

anikola13, доброго дня. Перевіряю.

anikola13, 25.01.2019 передали дані для зарахування. В зв’язку з великою кількістю клієнтів, винагорода виплачена поки частково. У вашому випадку донарахування буде до кінця січня або в першій половині лютого.[/quote]А щодо мене?
t-step
 
Повідомлень: 560
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