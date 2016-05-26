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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 28 січ, 2019 16:09
anikola13 написав: Alfa_Bank написав:
от і у мене не було цих 80 грн, хоча поповнював рахунок.
Ситуція аналогічна. Виконав умови, но винагороду на свій фінансовий мобільний номер так і не отримав. Чому?
anikola13, доброго дня. Перевіряю.
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Додано: Пон 28 січ, 2019 16:53
proftpd66 написав:
Cash'U 0.5% баллов:
я заплатил для эксперимента 130грн картой комфорт категория "разная" , 0,5% балов в программе Cash'U в выписке не упало.
0.5% есть или нету? может быть сумма должна быть больше 130грн?
платить СВОИМИ деньгами ради 0,5% ??? это на сколько же нужно баяцца кредиток.
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Додано: Пон 28 січ, 2019 16:57
Alfa_Bank написав: anikola13 написав: Alfa_Bank написав:
от і у мене не було цих 80 грн, хоча поповнював рахунок.
Ситуція аналогічна. Виконав умови, но винагороду на свій фінансовий мобільний номер так і не отримав. Чому?
anikola13, доброго дня. Перевіряю.
anikola13, 25.01.2019 передали дані для зарахування. В зв’язку з великою кількістю клієнтів, винагорода виплачена поки частково. У вашому випадку донарахування буде до кінця січня або в першій половині лютого.
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Alfa_Bank
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- Представник банку
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- Повідомлень: 5570
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Додано: Пон 28 січ, 2019 17:24
Alfa_Bank написав: Alfa_Bank написав: anikola13 написав:
[quote="4564895:Alfa_Bank"]
от і у мене не було цих 80 грн, хоча поповнював рахунок.
Ситуція аналогічна. Виконав умови, но винагороду на свій фінансовий мобільний номер так і не отримав. Чому?
anikola13, доброго дня. Перевіряю.
anikola13, 25.01.2019 передали дані для зарахування. В зв’язку з великою кількістю клієнтів, винагорода виплачена поки частково. У вашому випадку донарахування буде до кінця січня або в першій половині лютого.[/quote]А щодо мене?
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