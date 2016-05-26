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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6680668166826683

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 950
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
200
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
157
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
149
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
263
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 950
Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 22:06

  Alfa_Bank написав: 25.01.2019 передали дані для зарахування. В зв’язку з великою кількістю клієнтів, винагорода виплачена поки частково. У вашому випадку донарахування буде до кінця січня або в першій половині лютого.

оператор горячей линии сообщил до 16.02 выплаты, правда?
VetalUA
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 23:01

Re: Альфа-Банк

по поводу «Cash`U CLUB» --сколько надо собрать тех бонусов, чтобы вернуть хоть какую-то сумму?
Бекас
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 23:05

Re: Альфа-Банк

Господа говорят Альфа Скай Пасс прикрывают. Есть ли какая то информация. Заранее спасибо
Shummi
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 23:19

  Бекас написав:по поводу «Cash`U CLUB» --сколько надо собрать тех бонусов, чтобы вернуть хоть какую-то сумму?

https://cashuclub.com.ua/rules/regulations.html
Додаток 1.
Сума бонусів для повернення мінімальної вартості покупки в 50 грн -- близько 6 211 бонусів
Т.е. у вас дето в течение последнего месяца д.б. припасена сумма траты на 50грн :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 23:22

  WachtAmRhein написав:
  Mutabor написав:
А как надо было, с ошибкой? ;-)


Нужно было принять взвешенное решение куда писать едрпоу банка, а куда свой ипн!!!

...а куда получателя платежа
а може просто Алку отстегать уже по одному месту, ну шобы наконец научилась реквизиты нормально рисовать :mrgreen: :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 23:26

Re: Альфа-Банк

  clientage написав:а може просто Алку отстегать уже по одному месту, ну шобы наконец научилась реквизиты нормально рисовать

..я настаиваю что бы жестко :mrgreen:
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-VICTOR-
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 23:28

  -VICTOR- написав:
  clientage написав:а може просто Алку отстегать уже по одному месту, ну шобы наконец научилась реквизиты нормально рисовать

..я настаиваю что бы жестко :mrgreen:

ну дефачка ж все же, хотя там не будет особо и видно :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 23:32

  clientage написав:
  Бекас написав:по поводу «Cash`U CLUB» --сколько надо собрать тех бонусов, чтобы вернуть хоть какую-то сумму?

https://cashuclub.com.ua/rules/regulations.html
Додаток 1.
Сума бонусів для повернення мінімальної вартості покупки в 50 грн -- близько 6 211 бонусів
Т.е. у вас дето в течение последнего месяца д.б. припасена сумма траты на 50грн :)

Припасать не обязательно. Можно собрать необходимый минимум, а потом сделать покупку на требуемую для вывода сумму.
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kreuz
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 23:39

  kreuz написав:
  clientage написав:
  Бекас написав:по поводу «Cash`U CLUB» --сколько надо собрать тех бонусов, чтобы вернуть хоть какую-то сумму?

https://cashuclub.com.ua/rules/regulations.html
Додаток 1.
Сума бонусів для повернення мінімальної вартості покупки в 50 грн -- близько 6 211 бонусів
Т.е. у вас дето в течение последнего месяца д.б. припасена сумма траты на 50грн :)

Припасать не обязательно. Можно собрать необходимый минимум, а потом сделать покупку на требуемую для вывода сумму.

Вообщем нуна определённо позаботиться шобы была эта покупка на 50-60-70грн. Например, попросить кассира разбить оплату очередной покупки на несколько частей, нужных вам "номиналов" :idea: С Алкой нескучно, я знал 8)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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