Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 28 січ, 2019 22:06
Alfa_Bank написав:
25.01.2019 передали дані для зарахування. В зв’язку з великою кількістю клієнтів, винагорода виплачена поки частково. У вашому випадку донарахування буде до кінця січня або в першій половині лютого.
оператор горячей линии сообщил до 16.02 выплаты, правда?
VetalUA
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Додано: Пон 28 січ, 2019 23:01
по поводу «Cash`U CLUB» --сколько надо собрать тех бонусов, чтобы вернуть хоть какую-то сумму?
Бекас
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Додано: Пон 28 січ, 2019 23:05
Господа говорят Альфа Скай Пасс прикрывают. Есть ли какая то информация. Заранее спасибо
Shummi
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Додано: Пон 28 січ, 2019 23:19
Бекас написав:
по поводу «Cash`U CLUB» --сколько надо собрать тех бонусов, чтобы вернуть хоть какую-то сумму?
https://cashuclub.com.ua/rules/regulations.html
Додаток 1.
Сума бонусів для повернення мінімальної вартості покупки в 50 грн -- близько 6 211 бонусів
Т.е. у вас дето в течение последнего месяца д.б. припасена сумма траты на 50грн
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: Пон 28 січ, 2019 23:22
WachtAmRhein написав: Mutabor написав:
А как надо было, с ошибкой?
Нужно было принять взвешенное решение куда писать едрпоу банка, а куда свой ипн!!!
...а куда получателя платежа
а може просто Алку отстегать уже по одному месту, ну шобы наконец научилась реквизиты нормально рисовать
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: Пон 28 січ, 2019 23:26
clientage написав:
а може просто Алку отстегать уже по одному месту, ну шобы наконец научилась реквизиты нормально рисовать
..я настаиваю что бы жестко
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-VICTOR-
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Додано: Пон 28 січ, 2019 23:28
-VICTOR- написав: clientage написав:
а може просто Алку отстегать уже по одному месту, ну шобы наконец научилась реквизиты нормально рисовать
..я настаиваю что бы жестко
ну дефачка ж все же, хотя там не будет особо и видно
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: Пон 28 січ, 2019 23:32
clientage написав: Бекас написав:
по поводу «Cash`U CLUB» --сколько надо собрать тех бонусов, чтобы вернуть хоть какую-то сумму?
https://cashuclub.com.ua/rules/regulations.html
Додаток 1.
Сума бонусів для повернення мінімальної вартості покупки в 50 грн -- близько 6 211 бонусів
Т.е. у вас дето в течение последнего месяца д.б. припасена сумма траты на 50грн
Припасать не обязательно. Можно собрать необходимый минимум, а потом сделать покупку на требуемую для вывода сумму.
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kreuz
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Додано: Пон 28 січ, 2019 23:39
kreuz написав: clientage написав: Бекас написав:
по поводу «Cash`U CLUB» --сколько надо собрать тех бонусов, чтобы вернуть хоть какую-то сумму?
https://cashuclub.com.ua/rules/regulations.html
Додаток 1.
Сума бонусів для повернення мінімальної вартості покупки в 50 грн -- близько 6 211 бонусів
Т.е. у вас дето в течение последнего месяца д.б. припасена сумма траты на 50грн
Припасать не обязательно. Можно собрать необходимый минимум, а потом сделать покупку на требуемую для вывода сумму.
Вообщем нуна определённо позаботиться шобы была эта покупка на 50-60-70грн. Например, попросить кассира разбить оплату очередной покупки на несколько частей, нужных вам "номиналов"
С Алкой нескучно, я знал
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
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1351695
Пон 28 січ, 2019 23:21 kreuz