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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6682668366846685>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 950
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
200
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
157
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
149
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
263
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 950
Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 08:25

  t-step написав:
Alfa_Bank написав:anikola13, 25.01.2019 передали дані для зарахування. В зв’язку з великою кількістю клієнтів, винагорода виплачена поки частково. У вашому випадку донарахування буде до кінця січня або в першій половині лютого.

А щодо мене?

t-step, доброго ранку. Відповідь в ПП.
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 08:28

  archvile написав:
07.02.2019!
Покупка и продажа валюты...онлайн!
Пилота не будет, только hardcore!


- в фейсбуке, в "Alfa-Bank Beta testing" сообщение от Алексея Постернака

Есть кто ещё, кроме примата и Моно?
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 08:37

  Shummi написав:Господа говорят Альфа Скай Пасс прикрывают. Есть ли какая то информация. Заранее спасибо

Shummi, доброе утро. С 01.02.2019 года выпуск и перевыпуск кредитной карты Альфа Sky Pass Platinum остановлен. Все карты данного продукта по умолчанию с 01.02.2019 года будут перевыпускатся на карты продукта "Альфа Travel". Кредитная карта Альфа Sky Pass World на данный момент остается и открыта к заказу и перевыпуску.
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 09:11

26.12.18. в отделение Альфа банка, что на Троещине, решил получить деньги ФГВФЛ. Встречу предварительно назначил через колцентр. Уже имея негативный опыт общения с банком по вопросу возмещения средств из ФГВФЛ (сложно банк расстается с деньгами Фонда), попросил колцентр заказать необходимую сумму и получил заверение, что именно так и будет. Гладко было на бумаге.... Сотрудница банка заявила, что необходимой суммы в кассе нет, а кроме того выплату из Фонда банк производит на карту и снять всю сумму сразу я не смогу - удовольствие растягивается на неопределенное время. Все замечания о ненадлежащей работе сотрудников соответствующих подразделений, нарушении моих законных прав, да и, в конце концов, «Закона о системе гарантирования вкладов…. » проигнорированы. Прошу: не возвращаете денег, дайте письменный мотивированный отказ. Ну чего проще – напишите: денег в кассе нет. Целую. Подпись. Опять игногр. Не имея другой возможности хоть как-то повлиять на сотрудников банка, не выполняющих своих должностных обязанностей, для защиты своих законных прав вынужден был начать видеофиксацию допускаемых сотрудниками нарушений. В ответ на это сотрудники банка, которые нас обслуживали, покинули свои рабочие места и, как я полагаю, пошли на совет к руководителю отделения. Их решение меня удивило, - была вызвана вооруженная и экипированная группа охраны банка, которая обвинила меня в нарушении некоего закона. Вот уж поистине: руководитель, который не решаем проблем, сам становится проблемой, которая требует решения. Я объяснил, какой закон нарушает банк и потребовал сформулировать, что за закон нарушил я. В ответ мне лишь пригрозили вызвать наряд полиции. С этим я согласился, но тут уже банку собственное предложение перестало нравиться. Закончилось в этом отделении все тем, что я тут же написал жалобу на имя Председателя правления Альфа банка, зарегистрировал ее и попросил отправить по инстанции.
Установленный законом срок для ответа на заявление минул. Ответа нет. Потратил нервы и время, не хочу все бросать на полпути.
Далі буде….
i-botanik
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 09:29

Re: Альфа-Банк

  i-botanik написав:я тут же написал жалобу на имя Председателя правления Альфа банка, зарегистрировал ее и попросил отправить по инстанции.
думаю, что "по инстанции" никто ничего не отправлял )
yuri1978
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 09:32

  i-botanik написав:26.12.18. в отделение Альфа банка, что на Троещине..

Да, то отделение конфликтное, не по наслышке)
mihasik
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 09:43

бл.а получить часть налом, часть на карту за 10мин?
и заняться чем-то более интер
v57
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 09:48

  i-botanik написав:26.12.18. в отделение Альфа банка, что на Троещине, решил получить деньги ФГВФЛ. Встречу предварительно назначил через колцентр. Уже имея негативный опыт общения с банком по вопросу возмещения средств из ФГВФЛ (сложно банк расстается с деньгами Фонда), попросил колцентр заказать необходимую сумму и получил заверение, что именно так и будет. Гладко было на бумаге.... Сотрудница банка заявила, что необходимой суммы в кассе нет, а кроме того выплату из Фонда банк производит на карту и снять всю сумму сразу я не смогу - удовольствие растягивается на неопределенное время. Все замечания о ненадлежащей работе сотрудников соответствующих подразделений, нарушении моих законных прав, да и, в конце концов, «Закона о системе гарантирования вкладов…. » проигнорированы. Прошу: не возвращаете денег, дайте письменный мотивированный отказ. Ну чего проще – напишите: денег в кассе нет. Целую. Подпись. Опять игногр. Не имея другой возможности хоть как-то повлиять на сотрудников банка, не выполняющих своих должностных обязанностей, для защиты своих законных прав вынужден был начать видеофиксацию допускаемых сотрудниками нарушений. В ответ на это сотрудники банка, которые нас обслуживали, покинули свои рабочие места и, как я полагаю, пошли на совет к руководителю отделения. Их решение меня удивило, - была вызвана вооруженная и экипированная группа охраны банка, которая обвинила меня в нарушении некоего закона. Вот уж поистине: руководитель, который не решаем проблем, сам становится проблемой, которая требует решения. Я объяснил, какой закон нарушает банк и потребовал сформулировать, что за закон нарушил я. В ответ мне лишь пригрозили вызвать наряд полиции. С этим я согласился, но тут уже банку собственное предложение перестало нравиться. Закончилось в этом отделении все тем, что я тут же написал жалобу на имя Председателя правления Альфа банка, зарегистрировал ее и попросил отправить по инстанции.
Установленный законом срок для ответа на заявление минул. Ответа нет. Потратил нервы и время, не хочу все бросать на полпути.
Далі буде….

i-botanik, доброе утро. Сожалею о ситуации, что сложилась :oops: Прошу вас предоставить ИНН в ЛС, я все проверю и предоставлю ответ.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 09:49

  v57 написав:бл.а получить часть налом, часть на карту за 10мин?
и заняться чем-то более интер

Такой шанс получить карту для выплат фонда упущен.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 10:12

  VetalUA написав:
  Alfa_Bank написав: 25.01.2019 передали дані для зарахування. В зв’язку з великою кількістю клієнтів, винагорода виплачена поки частково. У вашому випадку донарахування буде до кінця січня або в першій половині лютого.

оператор горячей линии сообщил до 16.02 выплаты, правда?

VetalUA, добрый день. На данный момент, есть информация, что если кешбек не зачислен, доначисление - будет до конца этого месяца или в первой половине февраля. Дата 16.02 не фигурирует.
Alfa_Bank
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