Додано: Вів 29 січ, 2019 09:11

26.12.18. в отделение Альфа банка, что на Троещине, решил получить деньги ФГВФЛ. Встречу предварительно назначил через колцентр. Уже имея негативный опыт общения с банком по вопросу возмещения средств из ФГВФЛ (сложно банк расстается с деньгами Фонда), попросил колцентр заказать необходимую сумму и получил заверение, что именно так и будет. Гладко было на бумаге.... Сотрудница банка заявила, что необходимой суммы в кассе нет, а кроме того выплату из Фонда банк производит на карту и снять всю сумму сразу я не смогу - удовольствие растягивается на неопределенное время. Все замечания о ненадлежащей работе сотрудников соответствующих подразделений, нарушении моих законных прав, да и, в конце концов, «Закона о системе гарантирования вкладов…. » проигнорированы. Прошу: не возвращаете денег, дайте письменный мотивированный отказ. Ну чего проще – напишите: денег в кассе нет. Целую. Подпись. Опять игногр. Не имея другой возможности хоть как-то повлиять на сотрудников банка, не выполняющих своих должностных обязанностей, для защиты своих законных прав вынужден был начать видеофиксацию допускаемых сотрудниками нарушений. В ответ на это сотрудники банка, которые нас обслуживали, покинули свои рабочие места и, как я полагаю, пошли на совет к руководителю отделения. Их решение меня удивило, - была вызвана вооруженная и экипированная группа охраны банка, которая обвинила меня в нарушении некоего закона. Вот уж поистине: руководитель, который не решаем проблем, сам становится проблемой, которая требует решения. Я объяснил, какой закон нарушает банк и потребовал сформулировать, что за закон нарушил я. В ответ мне лишь пригрозили вызвать наряд полиции. С этим я согласился, но тут уже банку собственное предложение перестало нравиться. Закончилось в этом отделении все тем, что я тут же написал жалобу на имя Председателя правления Альфа банка, зарегистрировал ее и попросил отправить по инстанции.

Установленный законом срок для ответа на заявление минул. Ответа нет. Потратил нервы и время, не хочу все бросать на полпути.

Далі буде….