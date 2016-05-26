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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 29 січ, 2019 10:48
Vorlon написав: archvile написав:
07.02.2019!
Покупка и продажа валюты...онлайн!
Пилота не будет, только hardcore!
- в фейсбуке, в "Alfa-Bank Beta testing" сообщение от Алексея Постернака
Есть кто ещё, кроме примата и Моно?
Еще OTP.
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