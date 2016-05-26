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Обслуговування в українських
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6682668366846685

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 950
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
200
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
157
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
149
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
263
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 950
Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 10:48

  Vorlon написав:
  archvile написав:
07.02.2019!
Покупка и продажа валюты...онлайн!
Пилота не будет, только hardcore!


- в фейсбуке, в "Alfa-Bank Beta testing" сообщение от Алексея Постернака

Есть кто ещё, кроме примата и Моно?


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antey718
 
Повідомлень: 211
З нами з: 03.08.13
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  #<1 ... 6682668366846685
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