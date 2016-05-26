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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6682668366846685

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 950
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
200
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
157
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
149
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
263
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 950
Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 10:48

  Vorlon написав:
  archvile написав:
07.02.2019!
Покупка и продажа валюты...онлайн!
Пилота не будет, только hardcore!


- в фейсбуке, в "Alfa-Bank Beta testing" сообщение от Алексея Постернака

Есть кто ещё, кроме примата и Моно?


Еще OTP.
antey718
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 11:31

Что за беда? Сейчас вот на портмоне комуналку проплатил при помощи эко-максимум, но там без 3д-секьюре оплата идёт, а вот пополнить киевстар уже не могу, так как при попытке запросить пароль альфа сбрасывает соединение!!! Что за нах товарищи??

Зачем было это 3д запускать, если карты не работают?
WachtAmRhein
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 11:37

  WachtAmRhein написав:Неоднократно слышу взвизгивания по поводу 3д даже от уважаемых свинорылов. Понимаю если бы олени стучали копытами, но вам то зачем это нужно? Я например поимеют от его введения только лишний геморрой.



Ах как я тогда хотел быть неправым.

Алла!!!! Делайте что-то с этим, клиенты недовольны.
Востаннє редагувалось WachtAmRhein в Вів 29 січ, 2019 11:39, всього редагувалось 1 раз.
WachtAmRhein
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 11:38

  WachtAmRhein написав:Что за беда? Сейчас вот на портмоне комуналку проплатил при помощи эко-максимум, но там без 3д-секьюре оплата идёт, а вот пополнить киевстар уже не могу, так как при попытке запросить пароль альфа сбрасывает соединение!!! Что за нах товарищи??

Зачем было это 3д запускать, если карты не работают?


Вчера вечером платил ЭКО с 3д на розетке - всё было ок.
может локальный какой-то глюк.. попробуйте попозжЕ.
это ж алла, у них всегда всё работает через.. хм.. особым образом :)
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 12:18

Re: Альфа-Банк

Возможно это здесь уже обсуждали, но, думаю, будет не лишним повторить, если что.

Пока вопрос на рассмотрении в поддержке, но был неприятно удивлен тем, что велкам бонусы по тревел карте полагаются лишь новым клиентам и, если вы сменили тариф с другого, то они вам не положены. Новость гласит обо всех клиентах, тарифы - об абстрактном заключении договора на БО (де юре подходит любой договор на БО так как нет уточнений)
Menwyy
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 12:39

  clientage написав:
  Бекас написав:по поводу «Cash`U CLUB» --сколько надо собрать тех бонусов, чтобы вернуть хоть какую-то сумму?

https://cashuclub.com.ua/rules/regulations.html
Додаток 1.
Сума бонусів для повернення мінімальної вартості покупки в 50 грн -- близько 6 211 бонусів
Т.е. у вас дето в течение последнего месяца д.б. припасена сумма траты на 50грн :)

и главно не забывать что трату можно компенсировать только полностью орехами.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 12:43

  Menwyy написав:Возможно это здесь уже обсуждали, но, думаю, будет не лишним повторить, если что.

Пока вопрос на рассмотрении в поддержке, но был неприятно удивлен тем, что велкам бонусы по тревел карте полагаются лишь новым клиентам и, если вы сменили тариф с другого, то они вам не положены. Новость гласит обо всех клиентах, тарифы - об абстрактном заключении договора на БО (де юре подходит любой договор на БО так как нет уточнений)

да. уже обсуждалось. все так и есть - приветствуют только открытие новой карты а не переход.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 12:47

  mephala написав:
  Menwyy написав:Возможно это здесь уже обсуждали, но, думаю, будет не лишним повторить, если что.

Пока вопрос на рассмотрении в поддержке, но был неприятно удивлен тем, что велкам бонусы по тревел карте полагаются лишь новым клиентам и, если вы сменили тариф с другого, то они вам не положены. Новость гласит обо всех клиентах, тарифы - об абстрактном заключении договора на БО (де юре подходит любой договор на БО так как нет уточнений)

да. уже обсуждалось. все так и есть - приветствуют только открытие новой карты а не переход.

Это лишь частная трактовка. Пусть соответствуют тарифам и акционным лозунгам :)

Если не подменят тарифы (специально скачал текущий пдф), то "старым" тоже можно наливать.

Цитата из правил:

При здійсненні Клієнтом безготівкових розрахунків за
рахунок коштів, які надає Банк в рамках Відновлюваної
кредитної лінії, на суму не менше 25 000 грн. (двадцять
п’ять тисяч) або еквівалент продовж 60 (шести десяти)
календарних днів*** після дати підписання Клієнтом
Договору БО, на Бонусний рахунок зараховуються вітальні
50 000 Балів мандрівника.


Ключевое "продовж 60 (шести десяти)
календарних днів*** після дати підписання Клієнтом
Договору БО". Начало отсчета 60 дней нет и они при любом подходе будут после даты подписания. О каком договоре БО идет речь - также не описано. Если комфорт открою, ведь тоже подпишу договор БО.

Из п.1.1:

Договір банківського обслуговування (Договір БО) – Договір про банківське
обслуговування фізичних осіб в АТ «АЛЬФА-БАНК», що укладається між Банком та Клієнтом.
Menwyy
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