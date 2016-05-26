Что за беда? Сейчас вот на портмоне комуналку проплатил при помощи эко-максимум, но там без 3д-секьюре оплата идёт, а вот пополнить киевстар уже не могу, так как при попытке запросить пароль альфа сбрасывает соединение!!! Что за нах товарищи??
Зачем было это 3д запускать, если карты не работают?
WachtAmRhein написав:Неоднократно слышу взвизгивания по поводу 3д даже от уважаемых свинорылов. Понимаю если бы олени стучали копытами, но вам то зачем это нужно? Я например поимеют от его введения только лишний геморрой.
Ах как я тогда хотел быть неправым.
Алла!!!! Делайте что-то с этим, клиенты недовольны.
Востаннє редагувалось WachtAmRhein в Вів 29 січ, 2019 11:39, всього редагувалось 1 раз.
WachtAmRhein написав:Что за беда? Сейчас вот на портмоне комуналку проплатил при помощи эко-максимум, но там без 3д-секьюре оплата идёт, а вот пополнить киевстар уже не могу, так как при попытке запросить пароль альфа сбрасывает соединение!!! Что за нах товарищи??
Зачем было это 3д запускать, если карты не работают?
Вчера вечером платил ЭКО с 3д на розетке - всё было ок. может локальный какой-то глюк.. попробуйте попозжЕ. это ж алла, у них всегда всё работает через.. хм.. особым образом
Возможно это здесь уже обсуждали, но, думаю, будет не лишним повторить, если что.
Пока вопрос на рассмотрении в поддержке, но был неприятно удивлен тем, что велкам бонусы по тревел карте полагаются лишь новым клиентам и, если вы сменили тариф с другого, то они вам не положены. Новость гласит обо всех клиентах, тарифы - об абстрактном заключении договора на БО (де юре подходит любой договор на БО так как нет уточнений)
Menwyy написав:Возможно это здесь уже обсуждали, но, думаю, будет не лишним повторить, если что.
Пока вопрос на рассмотрении в поддержке, но был неприятно удивлен тем, что велкам бонусы по тревел карте полагаются лишь новым клиентам и, если вы сменили тариф с другого, то они вам не положены. Новость гласит обо всех клиентах, тарифы - об абстрактном заключении договора на БО (де юре подходит любой договор на БО так как нет уточнений)
да. уже обсуждалось. все так и есть - приветствуют только открытие новой карты а не переход.
Menwyy написав:Возможно это здесь уже обсуждали, но, думаю, будет не лишним повторить, если что.
Пока вопрос на рассмотрении в поддержке, но был неприятно удивлен тем, что велкам бонусы по тревел карте полагаются лишь новым клиентам и, если вы сменили тариф с другого, то они вам не положены. Новость гласит обо всех клиентах, тарифы - об абстрактном заключении договора на БО (де юре подходит любой договор на БО так как нет уточнений)
да. уже обсуждалось. все так и есть - приветствуют только открытие новой карты а не переход.
Это лишь частная трактовка. Пусть соответствуют тарифам и акционным лозунгам
Если не подменят тарифы (специально скачал текущий пдф), то "старым" тоже можно наливать.