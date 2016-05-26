Menwyy написав:Цитата из правил:При здійсненні Клієнтом безготівкових розрахунків за
рахунок коштів, які надає Банк в рамках Відновлюваної
кредитної лінії, на суму не менше 25 000 грн. (двадцять
п’ять тисяч) або еквівалент продовж 60 (шести десяти)
календарних днів*** після дати підписання Клієнтом
Договору БО, на Бонусний рахунок зараховуються вітальні
50 000 Балів мандрівника.
Ключевое "продовж 60 (шести десяти)
календарних днів*** після дати підписання Клієнтом
Договору БО". Начало отсчета 60 дней нет и они при любом подходе будут после даты подписания. О каком договоре БО идет речь - также не описано. Если комфорт открою, ведь тоже подпишу договор БО.
Из п.1.1:Договір банківського обслуговування (Договір БО) – Договір про банківське
обслуговування фізичних осіб в АТ «АЛЬФА-БАНК», що укладається між Банком та Клієнтом.
ну если трактовать подпись БО как подпись любого договора то по тревелу должны наливать постоянно.
закрыл комфорт-открыл комфорт-подписал БО - приветственные бонусы по тревелу. перпетуум мобиле.
но реально это у аллы как обычно пишут условия люди не умеющие думать вариативно. у них только один вариант и все. в такие вещи постоянно алле тыкаем и она постоянно правит тарифы. делая вид что так и было.