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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6683668466856686

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 950
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
200
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
157
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
149
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
263
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 950
Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 13:48

  Menwyy написав:Цитата из правил:

При здійсненні Клієнтом безготівкових розрахунків за
рахунок коштів, які надає Банк в рамках Відновлюваної
кредитної лінії, на суму не менше 25 000 грн. (двадцять
п’ять тисяч) або еквівалент продовж 60 (шести десяти)
календарних днів*** після дати підписання Клієнтом
Договору БО, на Бонусний рахунок зараховуються вітальні
50 000 Балів мандрівника.


Ключевое "продовж 60 (шести десяти)
календарних днів*** після дати підписання Клієнтом
Договору БО". Начало отсчета 60 дней нет и они при любом подходе будут после даты подписания. О каком договоре БО идет речь - также не описано. Если комфорт открою, ведь тоже подпишу договор БО.

Из п.1.1:

Договір банківського обслуговування (Договір БО) – Договір про банківське
обслуговування фізичних осіб в АТ «АЛЬФА-БАНК», що укладається між Банком та Клієнтом.

ну если трактовать подпись БО как подпись любого договора то по тревелу должны наливать постоянно.
закрыл комфорт-открыл комфорт-подписал БО - приветственные бонусы по тревелу. перпетуум мобиле.
но реально это у аллы как обычно пишут условия люди не умеющие думать вариативно. у них только один вариант и все. в такие вещи постоянно алле тыкаем и она постоянно правит тарифы. делая вид что так и было.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 13:51

mephala
Альфе, конечно никто не помешает подправить договор, но, ИМХО, это повод задуматься над компетенцией людей, которые пишут и затем вычитывают тарифы. Да, это сложно, да это приедается, но написанное - не воробей. Тарифы соблюдать нужно.
Menwyy
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  #<1 ... 6683668466856686
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