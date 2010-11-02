При здійсненні Клієнтом безготівкових розрахунків за рахунок коштів, які надає Банк в рамках Відновлюваної кредитної лінії, на суму не менше 25 000 грн. (двадцять п’ять тисяч) або еквівалент продовж 60 (шести десяти) календарних днів*** після дати підписання Клієнтом Договору БО, на Бонусний рахунок зараховуються вітальні 50 000 Балів мандрівника.
Ключевое "продовж 60 (шести десяти) календарних днів*** після дати підписання Клієнтом Договору БО". Начало отсчета 60 дней нет и они при любом подходе будут после даты подписания. О каком договоре БО идет речь - также не описано. Если комфорт открою, ведь тоже подпишу договор БО.
Из п.1.1:
Договір банківського обслуговування (Договір БО) – Договір про банківське обслуговування фізичних осіб в АТ «АЛЬФА-БАНК», що укладається між Банком та Клієнтом.
ну если трактовать подпись БО как подпись любого договора то по тревелу должны наливать постоянно. закрыл комфорт-открыл комфорт-подписал БО - приветственные бонусы по тревелу. перпетуум мобиле. но реально это у аллы как обычно пишут условия люди не умеющие думать вариативно. у них только один вариант и все. в такие вещи постоянно алле тыкаем и она постоянно правит тарифы. делая вид что так и было.
mephala Альфе, конечно никто не помешает подправить договор, но, ИМХО, это повод задуматься над компетенцией людей, которые пишут и затем вычитывают тарифы. Да, это сложно, да это приедается, но написанное - не воробей. Тарифы соблюдать нужно.
clientage написав:Сума бонусів для повернення мінімальної вартості покупки в 50 грн -- близько 6 211 бонусів
уже 6248 бонусов -пишет,что мало...
Бекас, добрый день. Скорее всего, у вас нет операции, которая подходит для вывода бонусов (к возврату доступны операции, которые были проведены за последние 30 календарных дней, по операции клиент получил бонусы, прошли по выписке и с момента списания прошло от 1 до 3 рабочих дней). Если желаете узнать более детально, дайте номер счета, проверю.