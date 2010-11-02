RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6684668566866687>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 950
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
200
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
157
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
149
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
263
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 950
Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 13:48

  Menwyy написав:Цитата из правил:

При здійсненні Клієнтом безготівкових розрахунків за
рахунок коштів, які надає Банк в рамках Відновлюваної
кредитної лінії, на суму не менше 25 000 грн. (двадцять
п’ять тисяч) або еквівалент продовж 60 (шести десяти)
календарних днів*** після дати підписання Клієнтом
Договору БО, на Бонусний рахунок зараховуються вітальні
50 000 Балів мандрівника.


Ключевое "продовж 60 (шести десяти)
календарних днів*** після дати підписання Клієнтом
Договору БО". Начало отсчета 60 дней нет и они при любом подходе будут после даты подписания. О каком договоре БО идет речь - также не описано. Если комфорт открою, ведь тоже подпишу договор БО.

Из п.1.1:

Договір банківського обслуговування (Договір БО) – Договір про банківське
обслуговування фізичних осіб в АТ «АЛЬФА-БАНК», що укладається між Банком та Клієнтом.

ну если трактовать подпись БО как подпись любого договора то по тревелу должны наливать постоянно.
закрыл комфорт-открыл комфорт-подписал БО - приветственные бонусы по тревелу. перпетуум мобиле.
но реально это у аллы как обычно пишут условия люди не умеющие думать вариативно. у них только один вариант и все. в такие вещи постоянно алле тыкаем и она постоянно правит тарифы. делая вид что так и было.
mephala
 
Повідомлень: 3999
З нами з: 07.04.14
Подякував: 39 раз.
Подякували: 577 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 13:51

mephala
Альфе, конечно никто не помешает подправить договор, но, ИМХО, это повод задуматься над компетенцией людей, которые пишут и затем вычитывают тарифы. Да, это сложно, да это приедается, но написанное - не воробей. Тарифы соблюдать нужно.
Menwyy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 808
З нами з: 22.12.08
Подякував: 18 раз.
Подякували: 87 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 16:06

Re: Альфа-Банк

Коллеги? На какой срок порекомендуете открыть долларовое депо в Альфе?
Гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, если укажете промо-код K1JBINR при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Алексей77
 
Повідомлень: 1412
З нами з: 04.12.09
Подякував: 7 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 16:14

Алексей77

8К на 3 роки -> 6.25 + 0.25 = 6.5% річних.

https://alfabank.ua/storage/tb-tree.nod ... 901pdf.pdf


PS Якщо ви маєте перс. менеджера, то вам можуть запропонувати ще дещо цікаве!
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4037
З нами з: 01.06.14
Подякував: 185 раз.
Подякували: 188 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 16:33

Re: Альфа-Банк

  clientage написав:Сума бонусів для повернення мінімальної вартості покупки в 50 грн -- близько 6 211 бонусів

уже 6248 бонусов -пишет,что мало...
Бекас
Аватар користувача
 
Повідомлень: 305
З нами з: 18.01.09
Подякував: 2 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 16:39

  Бекас написав:
  clientage написав:Сума бонусів для повернення мінімальної вартості покупки в 50 грн -- близько 6 211 бонусів

уже 6248 бонусов -пишет,что мало...

Бекас, добрый день. Скорее всего, у вас нет операции, которая подходит для вывода бонусов (к возврату доступны операции, которые были проведены за последние 30 календарных дней, по операции клиент получил бонусы, прошли по выписке и с момента списания прошло от 1 до 3 рабочих дней). Если желаете узнать более детально, дайте номер счета, проверю.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 5579
З нами з: 18.02.13
Подякував: 45 раз.
Подякували: 440 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 16:39

  Бекас написав:
  clientage написав:Сума бонусів для повернення мінімальної вартості покупки в 50 грн -- близько 6 211 бонусів

уже 6248 бонусов -пишет,что мало...

а покупка суммой не менее 50грн и не более 50,29грн, совершенная за последние 30дней и проведенная по счету как минимум 3дня назад, есть?
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1720
З нами з: 18.09.13
Подякував: 364 раз.
Подякували: 323 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 16:41

  Бекас написав:
  clientage написав:Сума бонусів для повернення мінімальної вартості покупки в 50 грн -- близько 6 211 бонусів

уже 6248 бонусов -пишет,что мало...


Для компенсации должны быть выполнены 2 условия:
- проведенная и отлежавшая покупка больше 50 грн и с кошерным МСС
- сумма бонусов должна быть больше ~СУММА_ПОКУПКИ*1.2%

Если такой покупки нету - то будет писать, что мало.

Список кошерных покупок для компенсации конечпоки пока не сделали :)
curiousobro
 
Повідомлень: 1673
З нами з: 21.07.17
Подякував: 35 раз.
Подякували: 214 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 16:46

2 Альфа-Банк

Уважаемая Альфабанк

Передайте пожалуйста орешкосоздателям: не надо писать что мало сразу при нажании кнопки вывести.

Нужно выдавать список доступных к компенсации покупок, а это сообщение выдавать только тогда, когда человек жмакнет на конкретной покупке.

Ничего вроде тяжёлого, но удобство работы с орешками повысится в разы.

Заранее дякую.
curiousobro
 
Повідомлень: 1673
З нами з: 21.07.17
Подякував: 35 раз.
Подякували: 214 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 16:55

  curiousobro написав:Уважаемая Альфабанк

Передайте пожалуйста орешкосоздателям: не надо писать что мало сразу при нажании кнопки вывести.

Нужно выдавать список доступных к компенсации покупок, а это сообщение выдавать только тогда, когда человек жмакнет на конкретной покупке.

Ничего вроде тяжёлого, но удобство работы с орешками повысится в разы.

Заранее дякую.


а в чем профит?

Вы хотите пожмакать по всем своим транзакциям и увидеть то же сообщение?
Menwyy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 808
З нами з: 22.12.08
Подякував: 18 раз.
Подякували: 87 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6684668566866687>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: kiril1, MASolomko, octopus і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3376, 3377, 3378
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
33779 4162038
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 січ, 2019 17:17
Квесторе_поверніться
А-Банк 1 ... 1145, 1146, 1147
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
11461 1670399
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 січ, 2019 16:17
Вкладчик1234
Банк Глобус 1 ... 446, 447, 448
Модератор » Вів 02 лис, 2010 14:22
4479 613561
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 січ, 2019 16:14
Stringer

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (66864)
29.01.2019 17:28
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.